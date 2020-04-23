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Avrupa İlaç Ajansı: O iki ilacın ciddi yan etkisi var

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Merkezi Amsterdam'da bulunan EMA'dan yapılan açıklamaya göre, sıtmaya karşı kullanılan klorokin ile romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin, hastalar için ciddi risk teşkil ediyor.
Avrupa İlaç Ajansı: O iki ilacın ciddi yan etkisi var

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), son dönemde Covid-19 hastalarında deneysel ilaç olarak kullanılan klorokin ve hidroksiklorokin ilaçlarının ciddi yan etkileri olduğunu açıkladı.

Merkezi Amsterdam'da bulunan EMA'dan yapılan açıklamaya göre, sıtmaya karşı kullanılan klorokin ile romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin, hastalar için ciddi risk teşkil ediyor.

Üstelik bu iki ilacın Koronavirüs hastalarına yararlı olup olmadığı belli değil.

Bu ilaçların en bilinen yan etkisinin, kalp sorunlarına yol açma riski taşımaları olduğunu bildiren EMA, "Özellikle yüksek dozlarda veya antibiyotik azitromisin ile birlikte kullanılması ciddi ve bazen de ölümcül kalp sorunlarına yol açabilir" dedi.

Avrupa İlaç Ajansı, bu iki ilaçla tedavi edilen Koronavirüs hastalarının yakından izlenmesini ve ilaçlar kullanılmadan önce mevcut kalp sorunlarının dikkate alınmasını istedi.

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