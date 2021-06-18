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Avrupa İlaç Ajansı: Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor

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EMA'dan yapılan açıklamada, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.
Avrupa İlaç Ajansı: Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor

EMA'dan yapılan açıklamada, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ilaç firması Moderna'nın aşısının 12-17 yaş aralığına kullanılıp kullanılmayacağının da değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Son dönemde AstraZeneca hakkında yayılan "dezenformasyona" dikkat çekilen açıklamada, söz konusu aşının halen onaylı olduğu, aksi haldeki bir kararın bildirileceği vurgulandı.

EMA'nın açıklamasında "Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor." denildi.

Açıklamada, "mRNA teknolojisine dayanan aşılardan sonra kaydedilen kalp kası ve zarı iltihabı şikayetleri incelemeye alındı. Henüz neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli veri elde edilmedi." bilgisi paylaşıldı.

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19'un vücuda girdikten sonra yol açtığı belirtilerin hafifletilmesi için antiviral ilaçlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, şu anda klinik deney aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ilaç adayı için ABD yönetiminin 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı kaydedildi.

Söz konusu ilaçların hangi firmalar tarafından geliştirildiğine dair bir detay paylaşılmadı.

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