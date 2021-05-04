Avrupa İlaç Ajansı Sinovac aşısını değerlendirmeye aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin firması Sinovac'ın ürettiği Covid-19 aşısını değerlendirmeye aldı. Türkiye'nin de kullandığı aşı, EMA'nın incelemeye aldığı ilk Çin menşeli Covid-19 aşısı oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan ve Çin firması Sinovac tarafından üretilen Covid-19 aşısını değerlendirmeye aldı. EMA'nın Sinovac aşısını, olası onayı hızlandırmak için 'gerçek zamanlı' incelemeye tabi tutacağı belirtildi.

'Gerçek zamanlı' inceleme, EMA'nın bu aşının klinik denemelerini geldikçe incelemesi anlamına geliyor. EMA, CureVac, Novavax ve Sputnik V aşılarını da benzer bir sürece tabi tutuyor. Bu süreç, aşıların nihai deney sonuçları gelmeden incelenmeye başlanarak onay sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Sinovac, EMA'nın incelemeye aldığı ilk Çin menşeli Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyor

Sinovac aşısının etkinliği konusunda başta Türkiye ve Brezilya olmak üzere farklı ülkelerde yüzde 50 ila 90 arasında koruma oranları açıklanmıştı.

Sinovac firmasından nisan ayında yapılan açıklamada, üçüncü üretim tesisinin hazır olduğu ve yıllık üretim kapasitesinin iki katına çıkarılarak 2 milyar doza ulaşmasının planlandığı belirtilmişti.