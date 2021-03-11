Avrupa İlaç Ajansı, tek doz yapılan Johnson&Johnson Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

AFP'nin aktardığı habere göre, EMA, tek doz kullanılan Johnson&Johnson aşısını onayladı. Avrupa Komisyonu bu onayın ardından aşının kullanımı için karar verecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Johnson&Johnson firmasının yeni tip Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onaylamıştı. 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.