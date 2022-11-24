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Avrupa İlaç Kurumu’ndan corona uyarısı

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Covid-19 salgınıyla ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada, "Virüs evrimini sürdürüyor. BQ11 gibi alt varyantlar artıyor ve Omicron BA5'in yerine geçiyor" denildi.
Avrupa İlaç Kurumu’ndan corona uyarısı

EMA yetkilileri, Covid-19 salgınındaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

BQ11 GİBİ ALT VARYANTLAR ARTIYOR

EMA’nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, son aylarda Avrupa genelinde Covid-19 vakalarında ciddi bir artış görmediklerini belirterek, “Ancak soğuk kış aylarıyla bu çok hızlı değişebilir. Virüs evrimini sürdürüyor. BQ11 gibi alt varyantlar artıyor ve Omicron BA5’in yerine geçiyor.” dedi.

“HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI”

Avrupa ülkelerinde Covid-19’a karşı aşılamalarda yavaşlama olduğunu vurgulayan Cavaleri, AB genelinde en çok risk altında bulunan kişilerde takviye aşı yaptıranların oranının yüzde 29’la hayal kırıklığı yaratan bir oran olduğunu söyledi.

Cavaleri, “Gelecek haftalarda hastaneye yatış sayılarının artmaması için ileri yaşlardakilerle bağışıklık sistemi zayıf olan veya olabilecek kişilerin aşılanması önemli.” diye konuştu.

“SALGIN DEVAM EDİYOR”

EMA’nın Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup da Kovid-19’a sebep olan virüsün hala yaygın şekilde dolaştığını dile getirdi.

Özellikle aşılanmamış kırılgan durumdaki kişiler arasında virüsün yayılma potansiyeli bulunduğunun altını çizen Thirstrup, şöyle devam etti:

“Salgının hala devam ettiğini düşünüyoruz. Avrupa’da virüsün bir derece kontrol altına alınması aşamasına yakınız. Ancak küresel toplumun bir parçası olduğunu da unutmamalıyız. Kısıtlamaları kaldırdığınızda veya aşılamalar azaldığında salgın yeniden büyüyecektir. O nedenle şu mesajı yeniden vurguluyoruz. Özellikle kırılgan toplum grupları içindeyseniz aşılanmalısınız, aşılandıysanız takviye aşınızı olmalısınız.”

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