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Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Almanya'ya eleştiri

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Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi 2018 yılında Almanya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin raporunu açıkladı. Komite, havayoluyla sınırdışı edilen sığınmacılara yönelik muamelelerin iyileştirilmesini talep etti.
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nden Almanya'ya eleştiri

Avrupa Konseyi Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Almanya'ya sınırdışı işlemlerinde yabancı ülke vatandaşlarına daha iyi muamelede bulunma çağrısı yaptı. Komitenin 13-15 Ağustos tarihinde Almanya'ya düzenlediği ziyaretine ilişkin raporunda sınırdışı edilen Afgan sığınmacılara yönelik muamelelere ilişkin kaygılar dile getirildi.

Perşembe günü yayınlanan rapor 2018 yılında Münih'ten havalanan ve Afgan mültecileri taşıyan bir uçakta yer alan komite temsilcilerinin gözlemlerine dayanıyor. Raporda, polisin direnen bir mülteciyi hareketsiz hale getirmek için koluyla bir mültecinin boğazını sıktığına ve diğer bir polisin mültecinin cinsel organına baskı uyguladığına yer veriliyor.

Raporda, "yoğun acı hissi yaratarak kişiyi işbirliği yapmaya yönelten davranış" komite uzmanları tarafından eleştirilirken söz konusu uygulamanın “orantısız ve yersiz” olduğu ifade edildi. Komite ayrıca benzer tekniklerin uygulamasını durdurmak için Almanya’ya acil önlem alma çağrısında bulundu.

Federal Adalet Bakanlığı rapor sonrası yaptığı açıklamada, "Federal Polis Teşkilatı’nın önerileri dikkate alacağı ve uygulamaya koyacağını" ifade etti.

"Sınırdışı kararları geç bildiriliyor"

Almanya, sınır dışı etme kararını taraflara son dakikada bildirdiği gerekçesiyle de eleştirildi. Raporda, Alman makamlarının sınırdışı kararlarını muhataplarına çok geç ya da son dakikada bildirdiği ifade edildi. Ayrıca, muhatapların gözaltında olmadığı durumlarda dahi sınırdışı kararlarının bir hafta öncesinden bildirilmediğine yer verildi. Komite, sınırdışı edilecek insanların bu duruma psikolojik olarak kendilerini hazırlayabilmesi için bildirimin zamanlamasının önemine dikkat çekti.

Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi, Avrupa İşkenceye Karşı Sözleşmesi’nin uygulamasını denetlemekle görevli. Strassbourg’da bulunan Komite, ceza infaz uzmanları, doktorlar, ve psikologlar eşliğinde üye ülkelerde bulunan ve kişilerin arzuları dışında tutulduğu kurumlara ziyaret düzenleyerek, denetimler gerçekleştiriyor.

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