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Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir

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Avrupa alarm veriyor... Kıtanın yarısından fazlası, "500 yılın en kötüsü" olma yolundaki bir kuraklık uyarısı altında.
Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir

En son yayınlanan Avrupa Kuraklık Gözlemevi verileri, kıtadaki toprakların toplam yüzde altmış dördünün şu anda bir kuraklık uyarısı altında olduğunu gösteriyor.

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Temmuz verilerine dayanan Birleşik Kuraklık Göstergesi’nin son haritasına göre, toprakların yüzde 47’si “uyarı” durumunda, yani toprakta nem eksikliği var. Yüzde 17’si ise alarm veriyor. 

Daily Mail’in haberine göre, harita, en fazla kuraklığın yaşandığı yerlerin İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Romanya olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi de ekim ayına kadar nehirlerde “olağanüstü düşük” akış seviyeleri öngörüyor.

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REN NEHRİ’NDEN MAL TAŞINAMAYABİLİR

Almanya’da su yoluyla taşınan tüm malların yüzde 80’ini, endüstriyel merkezlerden Hollanda limanlarına taşıyan Ren Nehri’ndeki su seviyelerinin düşüklüğü de o kadar ciddi bir noktada ki, bu hafta içinde mavnalar için geçilmez hale gelebilir ve hayati petrol ile kömür kaynaklarını tehdit edebilir.

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Orman yangınları da Fransa genelinde yeniden yayılıyor. Sıcaklıklar geçen ay rekor seviyelere yükselirken zaten kötü bir şekilde etkilenen bir bölgeyi yakıyor ve ayrıca gıda üretiminin ortalamanın çok altına düşeceği korkuları var.

Ekonomistler, kuraklığın ülkelerin bu yılki genel ekonomik büyümelerini etkileyeceğini tahmin ederken, uzmanlar ülkenin daha kuraklık vurmadan önce bile Rusya’dan dolayı bir enerji krizi nedeniyle durgunlukla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

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