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Avrupa Komisyonu: AB üyelerinde alınan önlemler birliğin demokratik değerlerini tehlikeye atmamalı

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Avrupa Komisyonu: AB üyelerinde alınan önlemler birliğin demokratik değerlerini tehlikeye atmamalı
Avrupa Komisyonu: AB üyelerinde alınan önlemler birliğin demokratik değerlerini tehlikeye atmamalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemlerin, birliğin demokratik değerlerini tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

Ursula von Der Leyen bu açıklamayı, Macaristan Parlamentosu'nun hükümete, Başbakan Viktor Orban'ın talebi sonrası ülkeyi "koronavirüs salgını boyunca" kararnamelerle yönetme yetkisi vermesinden bir gün sonra yaptı.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

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