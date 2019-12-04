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Avrupa Komisyonu “Altın Pasaportlar” konusunda izahat istedi

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Avrupa Komisyonu’nun, yatırım programı çerçevesindeki vatandaşlıklar konusunda Güney Kıbrıs’a bir mektup göndererek izahat istediği belirtildi.
Avrupa Komisyonu “Altın Pasaportlar” konusunda izahat istedi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu’nun, şüpheli vatandaşlıklar konusunda basında yer alan haberlerin ardından Güney Kıbrıs’a bir mektup göndererek, ilgili makamlardan izahat istediğini yazdılar.


Habere göre Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Rum Habere Ajansı’nın sorularını yanıtlarken Komisyon’un, gerek Rum gerekse Malezya makamlarına “altın pasaportlar” konusunda mektuplar gönderdiğini teyit etti. 


Wigand, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’tan, “altın pasaportlarda” yaşanan son gelişmeler hakkında, konuyu inceleyen ilgili uzmanlar komitesinin önerileri ve değerlendirmeleri için gerekli olan bilgiler talep ettiğini ifade etti. 
Wigand, üye devletlerin, vatandaşlık verme konusunda koşullar ortaya koymakla yetkili olduğunu ancak bunların AB hukukuyla ilişkili olması gerektiğini belirtti. 


İKAMET İZİNLERİ DE İNCELENECEK 


Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, yatırımcıların vatandaşlıklar durumunun incelenmesi sürecinin tamamlanmasının ardından sırayı Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet iznine sahip olan yatırımcıların alacağını yazdı.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, kontroller eleğinden geçecek olan pasaportların ardından, yatırım programı çerçevesinde son yıllarda Güney Kıbrıs’tan daimi ikamet izni alan üçüncü dünya ülke vatandaşlarının durumlarının inceleneceğini belirtti. 


Daimi ikamet izinlerine yönelik 5 bin 500’den fazla durumun bulunduğunu belirten gazete, daimi ikamet izni alan kişilerin büyük bir çoğunluğunun, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna, İran ve Lübnan’dan olduğuna da dikkati çekti. 

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