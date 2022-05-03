Avrupa Komisyonu, Apple Pay'i rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı

Avrupa Komisyonu, Apple şirketini kullanıcılarının Apple Pay dışında mobil ödeme hizmetlerini kullanmasını engelleyerek pazardaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçladı.

Rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager, "Apple diğerlerini oyun dışı tutarak Apple Pay cüzdanlarını haksız yere rekabet dışı tuttu. Kanıtlanması halinde bu, baskın konumu istismar etmek anlamına gelir, bu da yasalarımıza aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Vestager, Apple'ın üçüncü tarafların Apple cihazlarda rakip mobil cüzdan hizmetlerini geliştirmek için gereken temel teknolojiye erişimini kısıtladığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Komisyon, mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmeti Apple Pay'e ilişkin soruşturmayı 2020 yılında başlatmıştı. Apple'a karşı şikayetler pazartesi günü ilk kez yazılı olarak bildirildi. Böylelikle Apple dosyaya erişim sağlayarak suçlamalara yanıt verebilecek hale geldi.

Apple: Kullanıcıların güvenliği söz konusu

Bu, Avrupa Komisyonu'nun Apple'a yönelttiği ilk suçlama değil. Avrupa Birliği'nde rekabetin koruyucusu rolünü üstlenen Brüksel geçtiğimiz yıl çevrim içi müzik pazarındaki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle de Apple'a dava açmıştı.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Brüksel, Apple'ın rakip uygulama geliştiricilerinin cihazlarındaki gerekli donanım ve yazılımlara erişmesini engelleme kararına meydan okuyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Apple, erişimin kullanıcılarının güvenliğini korumak üzere kısıtlandığını savundu. Apple'dan yapılan açıklamada, "Avrupalı kullanıcıların diğer ödeme seçeneklerine güvenli bir ortamda erişebilmesi için Avrupa Komisyonu ile iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmanın devamına ilişkin herhangi bir tarih verilmedi. Apple suçlu bulunması halinde yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar varan cezaya çarptırılabilir.