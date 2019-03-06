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Avrupa Komisyonu Başkan adayı: Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olamaz

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"Türkiye’nin üyelik görüşmelerini durdurma talimatı vereceğim”
Avrupa Komisyonu Başkan adayı: Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olamaz

Avrupa Komisyonu seçimleri öncesinde Avrupa Halk Partisi EPP’nin adaylarından biri olan Manfred Weber, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olamayacağını söyledi. Weber, seçimlerinin ardından kendisinin Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde, Türkiye’nin üyelik müzakerelerini durduracağını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Merkez sağ EPP Partisi’nin Avrupa Komisyonu Başkan adayı, Almanya’nın Bavaria bölgesinde düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Herkes Türkiye’yle iyi ilişkiler istiyor, herkes yakın işbirliği olsun istiyor. Ama eğer ben Avrupa Komisyonu Başkanı olursam, Brüksel’deki birimlere Türkiye’nin üyelik görüşmelerini durdurma talimatı vereceğim”dedi. Weber’in bu sözleri dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Weber ayrıca konuşmasında, “Net olarak şunu ortaya koyalım Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olamaz”dedi.

Türkiye’nin 2004 yılında başlayan tam üyelik müzakereleri o tarihten bu yana devam ediyor ancak arada yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin AB üyeliği başvurusu konusunu referanduma götürebileceklerini söylemişti.

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