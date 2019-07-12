  • BIST 98.842
  • Altın 258,846
  • Dolar 5,7008
  • Euro 6,4212
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Avrupa Komisyonu cep telefonlarının karşılıklı görüşmelere açılmasını olumlu karşıladığını bildirdi

» »
Avrupa Komisyonu, cep telefonlarının Kıbrıs’ta kesintisiz kullanılabilmesini sağlayan güven artırıcı önlemi desteklediğini bildirdi.
Avrupa Komisyonu cep telefonlarının karşılıklı görüşmelere açılmasını olumlu karşıladığını bildirdi

Açıklamada, Kıbrıs’taki liderler Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından 26 Şubat’ta açıklanan ve dün hayata geçen yeni düzenlemenin iki taraftaki mobil şirketlerin “Comfone” adındaki aracı şebekeyle ayrı ayrı yaptığı anlaşmalar, ayrıca Amerika ve BM’nin desteği ve katkılarıyla hayata geçtiği belirtildi.

Mali İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasası Birliği'nden de sorumlu Avrupa ve Sosyal Diyalog'dan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, yaptığı açıklamada “Bu önemli güven artırıcı önlemi alma konusundaki kararlılıklarından dolayı her iki lidere de teşekkür ediyorum. Bu inisiyatif, Kıbrıslıların yaşamları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak, çünkü cep telefonu kullanıcıları Yeşil Hattı geçtikleri zaman tasarruf sağlayacak. Bu, Adadaki topluluklar arasında daha fazla etkileşime olanak sağladığı için aynı zamanda sembolik de bir önlem. " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Komisyonun, Birleşmiş Milletler'in himayelerinde Kıbrıs sorununun adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözümü için Kıbrıs'taki iki toplumun liderleri arasındaki müzakerelerin desteklenmesinde aktif bir rol oynadığı da belirtildi.

Açıklamada, Komisyon’un Yapısal Reform Destek Servisi’nin (SRSS), Komisyon’un Kıbrıs’taki uzlaşma sürecini destekleme konusundaki çalışmalarını koordine ettiği de kaydedilerek, SRSS’in Kıbrıs genelinde kesintisiz cep telefonu kullanımına ilişkin sözleşmenin imzalanmasını desteklemek için, Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programından sağlanan mali kaynakların yanı sıra teknik ve yasal danışmanlık sağladığı da belirtildi.

Aramalarsa, İsviçre'den (Bern) Comfone tarafından yönetilen bir GSM hub’ı aracılığıyla yönlendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adeola Owoyalr cinayetinde gelişme: 11 tutuklu12 Temmuz 2019 Cuma 10:22
  • Taşkınköy’de duyulan patlama sesi korkuttu!12 Temmuz 2019 Cuma 09:30
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 12 Temmuz 2019 Cuma12 Temmuz 2019 Cuma 09:20
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'12 Temmuz 2019 Cuma 09:15
  • Mağusa'da arızalı elektrik kesintisi12 Temmuz 2019 Cuma 09:13
  • Akıncı: "tarım arazileri azalıyor. Toprağı akılcı planlarla kullanmak şart"11 Temmuz 2019 Perşembe 18:37
  • Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatmış durumdayız11 Temmuz 2019 Perşembe 17:23
  • Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” katıldı11 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
  • BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı11 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
  • YDP: “Kıbrıs Türkleri srebrenitsa katliamından ders almalı”11 Temmuz 2019 Perşembe 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti