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Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava, Kşk Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti

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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Direktörü Mario Nava başkanlığındaki heyetin, bugün Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret ettiği ve komitenin üç üyesiyle görüştüğü bildirildi.
Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava, Kşk Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Direktörü Mario Nava başkanlığındaki heyetin, bugün Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret ettiği ve komitenin üç üyesiyle görüştüğü bildirildi.

KŞK’dan yapılan açıklamaya göre Genel Direktör Nava, Avrupa Birliği (AB) Yardım Programının KŞK'nın Kıbrıslı ailelerin geçmişten gelen derin yaralarını iyileştirmesine yardımcı olan iki toplumlu projesine uzun vadeli mali desteğini yineledi.

AB'nin katkısının, KŞK'nın operasyonlarını başlatmasını ve şimdi de sürdürmesini mümkün kıldığı kaydedilen açıklamada, AB’nin 2006'dan bu yana, KŞK’ya 30,7 milyon Euro katkıda bulunduğu ve Komite'nin en büyük ve en düzenli bağışçısı olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, AB, bu yıl için 2,6 milyon Euro bağış yapmayı taahhüt etti.

Komitenin bugüne kadar 2 bin 2 kayıp şahıstan 1006'sının mezardan çıkarılmasını, kimliklerinin tespit edilmesini ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edilmesini sağladığı kaydedildi.

KŞK üyelerinin, AB'nin devam eden desteği için Genel Direktör Nava'ya şükranlarını dile getirdiği ve Komite'nin şu anda ada genelinde yeni gömü yerlerinin bulunması için çabalarını yoğunlaştırdığını anlattığı belirtildi.

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