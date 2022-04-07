  • BIST 2.345,20
  • Altın 915.606
  • Dolar 14.7378
  • Euro 16.0821
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Avrupa Komisyonu Hellim'le İlgili Çalışma Grubu Oluşturulmasına Karar Verdi

» »
Avrupa Komisyonu Hellim'le İlgili Çalışma Grubu Oluşturulmasına Karar Verdi
Avrupa Komisyonu Hellim'le İlgili Çalışma Grubu Oluşturulmasına Karar Verdi

Avrupa Komisyonu, Hellim’le ilgili “gayriresmi bir çalışma grubu” oluşturulmasına karar verdi.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, çalışma grubu, hellimle ilgili paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasına ortam yaratmak; "hellim üretimi için uygulamada olan kontrol sistemini takip etmek maksadıyla" kuruldu.

Grubun, en fazla 10 olmak üzere, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan eşit sayıda üyeden oluşacağı kaydedilen açıklamada, gruba üye olabilmek için ticaret odası, çiftçi örgütü, hellim üreticisi, meslek kurulu veya sivil toplum örgütü mensubu olmak gerektiği ifade edildi.

Komisyonun gruba üyelik için 10 Mayıs’a kadar başvuru kabul edileceği belirtilen açıklamada, ek bilgi için “reform-cyprus-settlement-support@ec.europa.eu” aracılığı ile bilgi talep edilmesi gerektiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor07 Nisan 2022 Perşembe 17:52
  • Tatar: Güven Yaratıcı Önlemlere sıcak bakıyoruz07 Nisan 2022 Perşembe 17:45
  • “Maraş’a karşılık Ercan havaalanının ve Mağusa Limanı’nın açılması teklifinde ısrar edeceğiz”07 Nisan 2022 Perşembe 17:36
  • EL-SEN : İş başı yapmayacağız07 Nisan 2022 Perşembe 17:08
  • Dikkat Elektrik Kesintisi07 Nisan 2022 Perşembe 17:02
  • Tatar: Türkiye’den elektriği getirelim, Güney’e de verelim07 Nisan 2022 Perşembe 16:58
  • Elektrikte zamdan indirim yalan mı oldu?07 Nisan 2022 Perşembe 16:24
  • Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek07 Nisan 2022 Perşembe 16:22
  • Baybars: İş ola değil, iş yapan bir reform laızm07 Nisan 2022 Perşembe 13:47
  • Son Dakika: Sendikalardan yeni eylem planı toplantısı07 Nisan 2022 Perşembe 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti