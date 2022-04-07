Avrupa Komisyonu Hellim'le İlgili Çalışma Grubu Oluşturulmasına Karar Verdi

Avrupa Komisyonu, Hellim’le ilgili “gayriresmi bir çalışma grubu” oluşturulmasına karar verdi.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, çalışma grubu, hellimle ilgili paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasına ortam yaratmak; "hellim üretimi için uygulamada olan kontrol sistemini takip etmek maksadıyla" kuruldu.

Grubun, en fazla 10 olmak üzere, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan eşit sayıda üyeden oluşacağı kaydedilen açıklamada, gruba üye olabilmek için ticaret odası, çiftçi örgütü, hellim üreticisi, meslek kurulu veya sivil toplum örgütü mensubu olmak gerektiği ifade edildi.

Komisyonun gruba üyelik için 10 Mayıs’a kadar başvuru kabul edileceği belirtilen açıklamada, ek bilgi için “reform-cyprus-settlement-support@ec.europa.eu” aracılığı ile bilgi talep edilmesi gerektiği belirtildi.