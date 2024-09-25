Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo KTÖS’ü ziyaret etti

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, birimin İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, Bölüm Müdürü Michel Vedrenne ve Program Müdürü Veronika Csertoi KTÖS’ü ziyaret ederek KTÖS Yürütme Kurulu Üyeleriyle görüşmelerde bulundu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, KTÖS’ün, adanın kuzeyinde eğitimin ve okulların geliştirilmesi için ortaya koyduğu çabaları, ada genelinde ise toplumlararası yakınlaşmanın sağlanması için yaptığı çalışmaları ilgi ve takdir ile takip ettiklerini belirterek, KTÖS’ün öncelikli gördüğü eğitim ihtiyaçları konusunda KTÖS ile işbirliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Bertezzolo ayrıca, adada çoğunluklu olarak yaşayan iki toplumun çocuklarının ve gençlerinin temaslarını artırmak için de oluşturulacak projelere destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirten KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, adanın kuzeyinde eğitimde gelinen aşamadan, okulların güncel fiziki durumlarından ve eğitimin nitelikli olarak sürdürülebilmesi için duyulan ihtiyaçlardan bahsederek, kapsayıcı, nitelikli, eşit ve demokratik okul ortamları için verdikleri mücadele hakkında bilgi verdi. Maviş, bu mücadele ile ilgili AB ile olan işbirliğinin artırılması arzusunu dile getirdi. Maviş ayrıca, İki toplumlu temasların devam etmesi ve artırılması için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.