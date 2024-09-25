  • BIST 9905.2
  • Altın 2915.893
  • Dolar 34.1421
  • Euro 38.2129
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail'in Lübnan'a saldırısında 50'si çocuk 560'tan fazla kişi öldü

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo KTÖS’ü ziyaret etti

» »
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo KTÖS’ü ziyaret etti
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo KTÖS’ü ziyaret etti

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, birimin İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, Bölüm Müdürü Michel Vedrenne ve Program Müdürü Veronika Csertoi KTÖS’ü ziyaret ederek KTÖS Yürütme Kurulu Üyeleriyle görüşmelerde bulundu.

 

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, KTÖS’ün, adanın kuzeyinde eğitimin ve okulların geliştirilmesi için ortaya koyduğu çabaları, ada genelinde ise toplumlararası yakınlaşmanın sağlanması için yaptığı çalışmaları ilgi ve takdir ile takip ettiklerini belirterek, KTÖS’ün öncelikli gördüğü eğitim ihtiyaçları konusunda KTÖS ile işbirliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Bertezzolo ayrıca, adada çoğunluklu olarak yaşayan iki toplumun çocuklarının ve gençlerinin temaslarını artırmak için de oluşturulacak projelere destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

 

Bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirten KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, adanın kuzeyinde eğitimde gelinen aşamadan, okulların güncel fiziki durumlarından ve eğitimin nitelikli olarak sürdürülebilmesi için duyulan ihtiyaçlardan bahsederek, kapsayıcı, nitelikli, eşit ve demokratik okul ortamları için verdikleri mücadele hakkında bilgi verdi. Maviş, bu mücadele ile ilgili AB ile olan işbirliğinin artırılması arzusunu dile getirdi. Maviş ayrıca, İki toplumlu temasların devam etmesi ve artırılması için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağır Yaralanma ile Sonuçlanan Trafik Kazasında İki Sürücü Tutuklandı25 Eylül 2024 Çarşamba 12:58
  • Lefkoşa’da İş Kazası: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı25 Eylül 2024 Çarşamba 12:56
  • KKTC’de İzinsiz İkamet: İki Kişi Tutuklandı25 Eylül 2024 Çarşamba 12:56
  • Boğazköy’de Kasti Hasar Olayı: Küfür ve Vandalizm25 Eylül 2024 Çarşamba 12:55
  • Yasemin Öztürk’ten Sert Açıklama: UBP Kurultayındaki Usulsüzlükler Kınandı!25 Eylül 2024 Çarşamba 12:47
  • 1 haftada 69 trafik kazası! 340 araç trafikten men25 Eylül 2024 Çarşamba 12:31
  • KKTC'deki "İhtilaflı Mallar" Konusu Yeniden Gündemde25 Eylül 2024 Çarşamba 12:27
  • Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı yazılı sınav yapacak25 Eylül 2024 Çarşamba 11:39
  • GMO Başkanı Oymen: Gıda mühendisleri olmadan sağlıklı bir gelecek düşünülemez25 Eylül 2024 Çarşamba 11:37
  • Özersay: "Sahte Diplomalarla İlgili olanlar UBP Kurultayı'nda çeşitli pozisyonlara getirildi"25 Eylül 2024 Çarşamba 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti