  • BIST 4.885,30
  • Altın 1046.886
  • Dolar 18.6331
  • Euro 19.308
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta “Kimliksizler”i Kabul Etti

» »
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta “Kimliksizler”i Kabul Etti
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta “Kimliksizler”i Kabul Etti

“Kimliksizler” grubundan bir heyet, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta ile görüşerek Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık almakla ilgili yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Bir tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan evliliklerden doğan Kıbrıslı çocukların vatansız kaldıkları ve insan haklarının ihlal edildiğinin anlatıldığı görüşmede, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi vatandaşlık yasalarına aykırı davrandığı ve ayrımcılık yaptığı da vurgulandı.

Konunun seyahat özgürlüğü, eğitim hakkı gibi boyutlarının yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi bir devletin vatandaşı olan Kıbrıslı Türk hamile kadınların, çocuklarını doğurmak üzere yabancı bir ülkeye gitmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Uzun yıllardır devam eden davalar hakkında da Zambarta’ya bilgi verilerek, mahkemelerin konuyu sonuçsuz bıraktığının altı çizildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra: Tam teşekküllü bir hastanenin kapısına kilit vuramazdık25 Kasım 2022 Cuma 15:36
  • Komite bütçe görüşmelerine başlıyor!25 Kasım 2022 Cuma 15:30
  • Kıb-Tek: Yakıtın kalitesi kötü değil25 Kasım 2022 Cuma 15:24
  • Otobüs şoförü çocuğa cinsel saldırıda bulundu!25 Kasım 2022 Cuma 15:18
  • Akaryakıtta indirime gidiliyor!25 Kasım 2022 Cuma 14:58
  • Ataoğlu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.25 Kasım 2022 Cuma 14:53
  • Kızılyürek’e Çirkin Bir Saldırı yapıldı25 Kasım 2022 Cuma 13:57
  • Altuğra:" Acil Durum Hastanesi 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ile tam teşekküllü bir hastanedir" 25 Kasım 2022 Cuma 13:47
  • Sanayi Odası: TUTDER kamuoyunu yanlış yönlendiriyor...25 Kasım 2022 Cuma 13:08
  • Sitemkâr Cümleler25 Kasım 2022 Cuma 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti