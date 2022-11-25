Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta “Kimliksizler”i Kabul Etti

“Kimliksizler” grubundan bir heyet, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta ile görüşerek Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık almakla ilgili yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Bir tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan evliliklerden doğan Kıbrıslı çocukların vatansız kaldıkları ve insan haklarının ihlal edildiğinin anlatıldığı görüşmede, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi vatandaşlık yasalarına aykırı davrandığı ve ayrımcılık yaptığı da vurgulandı.

Konunun seyahat özgürlüğü, eğitim hakkı gibi boyutlarının yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi bir devletin vatandaşı olan Kıbrıslı Türk hamile kadınların, çocuklarını doğurmak üzere yabancı bir ülkeye gitmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Uzun yıllardır devam eden davalar hakkında da Zambarta’ya bilgi verilerek, mahkemelerin konuyu sonuçsuz bıraktığının altı çizildi.