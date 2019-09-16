Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2019 Eylem Programını onayladı

Program, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirerek Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine yardımcı olmayı, AB ve her iki taraf arasındaki teması arttırmayı ve AB müktesebatına uyum çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Finansal İstikrar, Finansal Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği’nden de sorumlu olan Euro ve Sosyal Diyalog Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis şunları söyledi: "Yardım Programımız her zamanki gibi güncel konularla ilgili bir biçimde düzenlendi. Yeni projeler, alt yapıyı geliştirmeyi, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, adada uzlaşıyı desteklemeyi ve Kıbrıs Türk toplumunun AB'ne yakınlaştırılmasını hedefliyor. Yardım programımızın nihai hedefi olan iki toplum arasında uzlaşı sağlanması çabalarına katkıda bulunacağından eminim. ”

Programda öncelikli alanlar olarak, başta temel altyapı projelerinin hazırlanması ve finanse edilmesi ile çevreyi korumaya yönelik desteğin devamının sağlanması geliyor. Ayni zamanda sağlık ve gıda güvenliği standartlarını iyileştirmek için daha fazla önlem alınması planlanıyor. Yardım programı, ayrıca, okullardaki fen laboratuvarlarını geliştirmeyi amaçlayan geniş çaplı bir programı güçlendirerek, eğitim ve öğretim standartlarının iyileştirmesine destek vermeyi hedefliyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne önemli bir miktar tahsis edilerek Güven Yaratıcı Önlemlerin desteklenmesi; buna ek olarak, sivil topluma verilen desteğin devamının sağlanması hedefleniyor. Yardım programının STK'lar arasında Kıbrıs genelinde işbirliğinin arttırılmasına ve iki toplumlu faaliyetlerin teşvik edilmesine, yani Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Son olarak, burs programı Kıbrıslı Türklerin AB Üye Devletlerinde akademik ve profesyonel deneyim kazanmalarına olanak sağlayacaktır.

Kısa Bilgi

Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan mali destek, AB'nin Yardım Programı ile sağlanmaktadır. 2006 ve 2019 yılları arasında Yardım Programı kapsamındaki projelere 555 milyon Euro tahsis edildi. Program, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimini teşvik ederek Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Program, Komisyon’un Yapısal Reform Destek Servisi tarafından yönetilmektedir.