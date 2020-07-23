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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Toplumundaki sivil toplum örgütlerini destelemek amacıyla 2 milyon euro bütçeli teklif çağrısı açtı

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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ) destelemek amacıyla 2 Milyon Euro bütçeli teklif çağrısı açtı. 
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Toplumundaki sivil toplum örgütlerini destelemek amacıyla 2 milyon euro bütçeli teklif çağrısı açtı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini (STÖ) destelemek amacıyla 2 Milyon Euro bütçeli teklif çağrısı açtı. 

Avrupa Komisyonu, Siyasi İşler - Basın Müşaviri Kezban Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, “Yedinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında” hibe programının, sivil toplum örgütlerinin anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmelerini amaçladığını kaydetti.

Akansoy, bu doğrultuda; STÖ'lerin politika ve karar alma süreçlerine ve uygulamalarına katılımlarının sağlanması, hem yerel hem de AB düzeyinde değişimi etkilemeleri, Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun ve sektörel bazda iş birliklerinin ve ortaklıkların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçladığını da belirtti.

Teklif çağrısı kısıtlı olacağından, başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekeceğine dikkat çeken Akansoy, teklifler (Kavram Belgeleri) için son başvuru tarihinin 16 Ekim 2020, Brüksel saati ile 15.00, Kıbrıs saati ile 16.00 olduğunu kaydetti.

Başvuru sahiplerine yönelik rehber ve başvuru paketine “169185” referans numarasıyla , https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=169185 adresinden ulaşılabileceğine işaret eden Akansoy, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin ağustos ayından itibaren başlayacağını ve eylül ayını da kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti.  

Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere, www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek adresinden ulaşılabileceğine dikkat çeken Akansoy, hibe programının, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından yürütülmekte olduğunu vurguladı.

Akansoy açıklamasında teklif çağrısının önceliklerini ise şöyle sıraladı:

“a) sivil toplumun kapasitesinin artırılması ile birlikte  çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, iyi yönetişim, sosyal kapsayıcılık ve gençlerin katılımı, medya okur-yazarlığı ve etik gazeteciliğin desteklenmesi konularından en az birini içermektedir.

Teklif çağrısında aynı öncelikleri taşıyan iki ayrı lot yer alacaktır. Ancak, lotlar altında sağlanan AB hibe desteğinin miktarı ve potansiyel süreleri farklı olacaktır.

Lot 1'de (400,000 Euro) hibe desteği 30,000 Euro'dan başlayarak 60,000 Euro'ya kadar olacak, süresi de 6 ile 36 ay arasında olacaktır.

Lot 2'de (1,600,000 Euro) hibe desteği 75,000 Euro'dan başlayarak 320,000 Euro'ya kadar olacak, süresi de 24 ile 36 ay arasında olacaktır.

Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

reform-cyprus-settlement-support-cs-vıı@ec.europa.eu adresinden iletişime geçilebilir

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