Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta borçlarla ilgili zayıflıklar ve donuk kredilerle ilgili yüksek seviyelerde stok tespit etti.

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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ta yüksek kamu ve özel borçlarla ilgili zayıflıklar, büyük cari hesap açıkları ve donuk kredilerle ilgili yüksek seviyelerde stok tespit etti.

Avrupa Komisyonu raporunda, 2021 yılındaki güçlü ekonomik büyüme sayesinde Kıbrıs ekonomisinde atılan adımların ve ekonomik göstergelerin iyileşmesinin farkında olduğunu belirtti. Ayrıca belirli göstergelerin daha da iyiye gideceğini öngördü.

Aynı zamanda, 2022 yılıyla ilgili ekonomik görünümün, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak artan belirsizlikle çevrili olduğunu kaydetti. Bu sebepten dolayı Avrupa Komisyonu Kıbrıs'ın karşı karşıya olduğu ekonomik güçlüklerle mücadele etmek için, Kalkınma ve Dayanıklılık Planı’nın zamanında ve etkili bir şekilde uygulanması önerdi.