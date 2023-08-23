  • BIST 7772.32
  • Altın 1665.124
  • Dolar 27.1908
  • Euro 29.473
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano: BM askerlerine yapılan saldırı kabul edilemez

» »
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Pile- Yiğitler yoluyla ilgili yaptığı açıklamada, "BM askerlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve AB’nin, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaları BM Barış Gücü aracılığıyla desteklediğini
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano: BM askerlerine yapılan saldırı kabul edilemez

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Pile- Yiğitler yoluyla ilgili yaptığı açıklamada, "BM askerlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve AB’nin, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaları BM Barış Gücü aracılığıyla desteklediğini" kaydetti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Pile için sükunet ve istikrar çağrısında bulunarak, karşılıklı kabul edilebilir ilerleme için çabaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Stano, "BM askerlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve AB’nin, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaları BM Barış Gücü aracılığıyla desteklediğini" ifade etti.

Habere göre, Stano, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve AB’nin, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun şekilde çözüm bulunması taraftarı olduğunu belirtti.

Stano, BM Güvenlik Konseyi kararları ile Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde yer alan maddelere uyulmasının önemine vurgu yaparak, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu ve bu minvalde, AB’nin Güney Kıbrıs’a tam destek verdiğini kaydetti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA KINADI

Öte yandan Alithia gazetesi de, ABD Dışişleri Bakanlığının BM askerlerine yapılan saldırıyı sert şekilde kınadığını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin durumu yakından takip ettiği kaydedilerek, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’ta istikrar sağlayıcı rolüne ve misyonunu gerçekleştirebilecek konumda olmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olması gerektiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazlı: Dışişlerinden Diplomasiden Uzak Hamasi Açıklamalar Yapılıyor23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:11
  • CTP’li vekiller, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi aldı23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:10
  • Belediyeler Boğaz piknik alanını temizledi.... Şenkul: Mesele temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:08
  • Bu bölgelerde 3 saat elektirk kesintisi olacak!23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:29
  • KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan transit vize kararı konusunda açıklama23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:24
  • Ziya Özkoşar (Hoca) için Yılmazköy Spor Kulübünde tören düzenlenecek23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:22
  • Atamalar devam ediyor23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı? 23 Ağustos 2023 Salı23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:18
  • Meclis toplanacak... Kamuda tek tip mesaiye geçilmesi gündemde...23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:12
  • Dikkat!23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti