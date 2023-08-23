Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano: BM askerlerine yapılan saldırı kabul edilemez

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Pile- Yiğitler yoluyla ilgili yaptığı açıklamada, "BM askerlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve AB’nin, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaları BM Barış Gücü aracılığıyla desteklediğini

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Pile- Yiğitler yoluyla ilgili yaptığı açıklamada, "BM askerlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve AB’nin, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaları BM Barış Gücü aracılığıyla desteklediğini" kaydetti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Pile için sükunet ve istikrar çağrısında bulunarak, karşılıklı kabul edilebilir ilerleme için çabaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Stano, "BM askerlerine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve AB’nin, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaları BM Barış Gücü aracılığıyla desteklediğini" ifade etti.

Habere göre, Stano, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve AB’nin, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun şekilde çözüm bulunması taraftarı olduğunu belirtti.

Stano, BM Güvenlik Konseyi kararları ile Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde yer alan maddelere uyulmasının önemine vurgu yaparak, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğunu ve bu minvalde, AB’nin Güney Kıbrıs’a tam destek verdiğini kaydetti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA KINADI

Öte yandan Alithia gazetesi de, ABD Dışişleri Bakanlığının BM askerlerine yapılan saldırıyı sert şekilde kınadığını yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin durumu yakından takip ettiği kaydedilerek, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’ta istikrar sağlayıcı rolüne ve misyonunu gerçekleştirebilecek konumda olmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olması gerektiği belirtildi.