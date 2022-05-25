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Avrupa Komisyonu Sözcüsü: "Varoşa’da yeni girişimler yanlış yönde bir başka adımdır"

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Avrupa Komisyonu Sözcüsü, hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk liderliğinin Avrupa Birliği’nin Varoşa’yla ilgili görüşleri hakkında tamamen bilgi sahibi olduklarını söyledi.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü: "Varoşa’da yeni girişimler yanlış yönde bir başka adımdır"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Bölgesel Politika ve Yapısal Reformlardan Sorumlu Stefan De Keersmaecker, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk liderliğinin Avrupa Birliği’nin Varoşa’yla ilgili görüşleri hakkında tamamen bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Tellerle çevrili bölgede bulunan plajın daha da genişletilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan De Keersmaecker, bunun yanlış yönde bir adım olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

“Avrupa Komisyonu bu gelişmeleri çok iyi bilmektedir ve gelişmeleri ‘büyük bir endişe’ ile takip etmektedir.”

“Türk Hükûmeti ve Kıbrıs Türk toplumu liderliği, Avrupa Birliği’nin Varoşa’yla ilgili görüşlerinin tamamen farkındadırlar.”

“Varoşa’ya orada yaşayanlar yerine sonradan gelenlerin yerleştirilme girişimlerini kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyoruz. Varoşa’ya, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının rehberliğinde saygı göstermeye devam ediyoruz ve bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi çağrısı yapıyoruz.”

“Varoşa’yla ilgili bu kararlara uymayan hiçbir girişim yapılmamalıdır. Plajın yeni bölümlerinin açılması veya yaz sezonu için hazırlanması yanlış yönde bir başka adımdır.”

“Avrupa Birliği bir kez daha uluslararası hukuku ihlal eden tek yanlı girişimlerden kaçınılması ve kışkırtmaların tekrarlanmaması, bunların Ada’da gerginliği artırabileceğine dikkat çekerek BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çizgisinde Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde taraflar arasında devam eden ortak zemin arayışı çabalarında uzlaşılması gerektiğinin altını çizer.”

AB’nin bu konuda, ayrıca Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin işlerine müdahalesine karşı ne yapacağına açıklık getirmesi istenen Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Güvenlik Konseyi kararlarını baltalayan girişimlerin kabul edilmez olduğunu tekrarlamaktan başka bir şey eklemeyeceğini ifade etti.

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