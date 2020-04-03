Avrupa Komisyonu:''Acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde Kıbrıs Türk toplumuna gelmesi bekleniyor”

Avrupa Komisyonu: “Covıd-19'un yayılmasına Karşı Kıbrıs Türk Toplumuna AB desteği sağlanacak... İlk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde kıbrıs'a gelmesi bekleniyor”

Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2.5 milyon Euro tutarındaki ilk parti acil tıbbi ekipman ve malzemenin satın alma sürecini Kıbrıs’taki BM Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı anlaşma üzerinden başarıyla tamamladığı, acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği bildirildi.

Sağlanan destek kapsamında 25 tıp uzmanının da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacağı bildirildi.

Bu desteğin, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumundaki COVID-19 mücadelesi için ayırmış olduğu 5 milyon Euro’luk bütçenin gerçekleşen ilk bölümü olduğu vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bu faaliyet, Kıbrıs Türk toplumundan gelen talep üzerine, Avrupa Komisyonu ve UNDP'nin Kıbrıs’ta süregelen etkin işbirliği çerçevesinde COVID-19 salgınına hızlı müdahalesi ile gerçekleşmektedir. COVID-19 kriz yönetimi, koordinasyon ve müdahale mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla teknik destek de sağlanmaktadır” denildi.

İlk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemelerin Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edildiği ve bu ay içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçlar yer alacak.

Avrupa Komisyonu, COVID-19'un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelinin seferber edilmesini de ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde finanse etmektedir. Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumdadır.



Avrupa Komisyonu, COVID-19 ile ilgili müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle etkin müdahale yönetimi, koordinasyonu ve operasyonel yapının oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunda müdahale planının iyileştirilmesi alanlarında destek vermeye devam edecektir.”