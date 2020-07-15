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Avrupa Komisyonu'ndan birlik üyesi ülkelere, grip aşısı kampanyası çağrısı

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Avrupa Komisyonu'ndan birlik üyesi ülkelere, grip aşısı kampanyası çağrısı
Avrupa Komisyonu'ndan birlik üyesi ülkelere, grip aşısı kampanyası çağrısı

Avrupa Komisyonu, grip aşısının bu yıl sonbahar öncesinde yapılması gerektiği açıklamasını yaptı.

Birlik üyesi ülkelere yapılan çağrıda, Koronavirüs salgını ile grip salgınının çakışma riskini azaltmak için geniş bir aşı kampanyası başlatılması gerektiği vurgulandı.

Grip aşısı kampanyaları normal şartlarda sonbahar ile birlikte başlıyordu. Ancak Komisyon bu yıl kampanyanın yaz aylarında başlatılması tavsiyesini yapıyor.

Yetkililer, ikinci bir dalga durumunda, Mart ve Nisan aylarındaki gibi yığılmaların yaşanmasından endişe ediyor.

İngiliz bilim insanları, ikinci bir dalganın ilkinden daha ölümcül olabileceğini öngörüyor.

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