Avrupa Komisyonu’ndan Çiftçilere Destek

Avrupa Komisyonu’nun, koronavirüsü salgınının patlak vermesinden zarar gören ve birincil tarım üretiminde faaliyet gösteren çiftçilerin desteklenmesi amacıyla, Rum tarafıyla ilgili 1,8 milyon Euro tutarındaki programı onayladığı haber verildi.

Desteğin doğrudan hibe şeklinde olacağını ve programın da ulaşılabilir olacağını yazan Haravgi gazetesi, lomisyonun Rum tarafındaki sistemin, geçici çerçevede belirlenen koşullara uygun olduğunu tespit ettiğini iletti.

Haberde, desteğin bundan yararlanan kişi başına 100 bin Euro’yu geçmeyeceği de ifade edildi.