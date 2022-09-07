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Avrupa Komisyonu’ndan elektrik kesintisi teklifi

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Avrupa Komisyonu'nun teklif metnini ele geçiren İngiliz haber ajansı Reuters, elektrik kriziyle ilgili dikkat çekici bir karar alınmaya yakın olunduğunu duyurdu.
Avrupa Komisyonu’ndan elektrik kesintisi teklifi

Avrupa Komisyonu ülkelerin elektrik kullanımında ayda son 5 yılın aynı döneminin %10’u oranında kesinti yapılmasını teklif edecek.

Konu hakkında bilgi İngiliz haber ajansı Reuters tarafından görülen taslak dokümanda yer aldı.

Brüksel bu kış artan gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle acil durum önlemleri hazırlıyor.

VON DER LEYEN’DEN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu (EC) Başkanı Ursula von der Leyen, Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesi, buna ek olarak AB’nin yoğun saatlerde elektrik kullanımında zorunlu azaltıma gitmesi ve doğalgaz kullanmadan elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi konusunda teklif sunacaklarını açıkladı.

Leyen, “Rus doğalgazına fiyat tavanı getirilmesini teklif edeceğiz… Putin’in Ukrayna’daki bu menfur savaşı finanse etmek için kullandığı Rus gelirlerini kesmemiz gerekiyor” dedi.

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