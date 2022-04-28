Avrupa Komisyonundan Eski Eserlerin Korunmasıyla İlgili Açıklama

Avrupa Komisyonu’nun, Rum AP milletvekili Kostas Mavridis’in müdahalesine, AB pilot programı tarafından bakımı yapılacak bir sonraki yerin “Lefkoşa’daki Venedik Surları” olacağı güvencesiyle yanıt verdiği ifade edildi.

Mavridis’in Avrupa Komisyonu’na yazılı bir müdahalede bulunarak, Komisyon’u, Lefkoşa’nın Kuzeyi’ndeki “Venedik Surlarının” bir kısmının yıkılması konusunda bilgilendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Mavridis’in, yazılı müdahalesinde, KKTC’deki anıtların temel bakımı ve korunması konusunu yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Mavridis’in “Venedik Surlarının” korunması ve bakımının güvenceye alınması konusunda, Komisyon’un faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek istediğini kaydeden gazete, Komisyon’un ise Mavridis’e yanıtında, Lefkoşa’nın Kuzey’indeki “Venedik Surlarının” bir kısmının çökmesinin ardından yapılması acil olan çalışmalar ve surların güçlendirilmesi için hali hazırda 580 bin Euro tahsis edildiğini ifade ettiğini iletti.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen yetkili AB komiseri ise, restore edilmiş kültürel alanların bakımının öncelik teşkil ettiğini ekledi.