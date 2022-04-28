  • BIST 2.452,63
  • Altın 897.129
  • Dolar 14.8193
  • Euro 15.5676
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Avrupa Komisyonundan Eski Eserlerin Korunmasıyla İlgili Açıklama

» »
Avrupa Komisyonundan Eski Eserlerin Korunmasıyla İlgili Açıklama
Avrupa Komisyonundan Eski Eserlerin Korunmasıyla İlgili Açıklama

Avrupa Komisyonu’nun, Rum AP milletvekili Kostas Mavridis’in müdahalesine, AB pilot programı tarafından bakımı yapılacak bir sonraki yerin “Lefkoşa’daki Venedik Surları” olacağı güvencesiyle yanıt verdiği ifade edildi.

Mavridis’in Avrupa Komisyonu’na yazılı bir müdahalede bulunarak, Komisyon’u, Lefkoşa’nın Kuzeyi’ndeki “Venedik Surlarının” bir kısmının yıkılması konusunda bilgilendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Mavridis’in, yazılı müdahalesinde, KKTC’deki anıtların temel bakımı ve korunması konusunu yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Mavridis’in “Venedik Surlarının” korunması ve bakımının güvenceye alınması konusunda, Komisyon’un faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek istediğini kaydeden gazete, Komisyon’un ise Mavridis’e yanıtında, Lefkoşa’nın Kuzey’indeki “Venedik Surlarının” bir kısmının çökmesinin ardından yapılması acil olan çalışmalar ve surların güçlendirilmesi için hali hazırda 580 bin Euro tahsis edildiğini ifade ettiğini iletti.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen yetkili AB komiseri ise, restore edilmiş kültürel alanların bakımının öncelik teşkil ettiğini ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİKO Meclis Grup Sözcüsü Panikos Leonidu’ya Türkiye’ye giriş vizesi verilmediği iddiası28 Nisan 2022 Perşembe 11:14
  • Rum Yönetiminin Aradığı Suç Makinesi Bulgaristan'da Yakalandı27 Nisan 2022 Çarşamba 17:17
  • Güney Kıbrıs'taki Nüfus Sayımı Sırasında Tehdit Alma27 Nisan 2022 Çarşamba 16:55
  • Metsola'dan İngiltere'deki Mağusa Derneği'ne Mektup27 Nisan 2022 Çarşamba 16:31
  • AB'den İstilacı Bitki ve Hayvan Türleri Uyarısı27 Nisan 2022 Çarşamba 16:18
  • Güney Kıbrıs 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planlıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 12:54
  • Ukrayna Krizine İlişkin Rum Bakanların Değerlendirmeleri26 Nisan 2022 Salı 15:19
  • Rum Başkanlık Anketi26 Nisan 2022 Salı 15:02
  • Anastasiadis Estonya'ya Gidiyor26 Nisan 2022 Salı 14:45
  • Anastasiades Estonya’yı ziyaret edecek ve dijital dönüşüm anlaşması imzalayacak26 Nisan 2022 Salı 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti