  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6195
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs'a uyarı

» »
 Avrupa Komisyonu’nun, 2019 yılıyla ilgili çevre raporunda, Natura ağı konusunda Rum kesimine uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs'a uyarı

 Avrupa Komisyonu’nun, 2019 yılıyla ilgili çevre raporunda, Natura ağı konusunda Rum kesimine uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerde çevre mevzuatının uygulanmasıyla ilgili yıllık raporunda, Güney Kıbrıs’a Natura ağı konusunda açık uyarılarda bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde, Komisyon’un Natura 2000 ağının karasal alanıyla ilgili yetersizliklerin sürdüğünü tespit ettiğini, aynı zamanda mevzuata aykırı faaliyetlerin ortaya çıktığı açık deniz alanlarında da ciddi yetersizlikler olduğu tespitinde bulunduğunu belirtti.

Gazete, atıklar konusunda da raporda bazı uyarılarda bulunulduğunu ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Dışişleri Bakanı “işgal altındaki belediyelerle” görüştü06 Nisan 2019 Cumartesi 13:38
  • Pirgo sakinleri barınakta bırakılan mülteci teknelerinden rahatsız06 Nisan 2019 Cumartesi 12:41
  • ABD Terörle Mücadele Baş Koordinatör Yardımcısı güneyde06 Nisan 2019 Cumartesi 12:32
  • Güney Kıbrıs’a Lübnan Ve Mısır’dan fır konusunda baskı06 Nisan 2019 Cumartesi 12:30
  • Limasol limanındaki grev sona erdi06 Nisan 2019 Cumartesi 12:29
  • Larnaka’daki bir mağazada tabanca ve mermiler06 Nisan 2019 Cumartesi 12:27
  • Ağrotur İngiliz üssünde mühimmat imhası06 Nisan 2019 Cumartesi 12:26
  • Rum Meclisinde Elam’ın NPD ve yer altı dünyasıyla bağlantıları tartışması06 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
  • Rum Meclisi’nden hükümet ve ilgili bakanlıklara "Brexıt" çağrısı06 Nisan 2019 Cumartesi 12:02
  • Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios Ürdün’de06 Nisan 2019 Cumartesi 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti