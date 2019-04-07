Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs'a uyarı

Avrupa Komisyonu’nun, 2019 yılıyla ilgili çevre raporunda, Natura ağı konusunda Rum kesimine uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerde çevre mevzuatının uygulanmasıyla ilgili yıllık raporunda, Güney Kıbrıs’a Natura ağı konusunda açık uyarılarda bulunduğunu yazdı.
Gazete haberinde, Komisyon’un Natura 2000 ağının karasal alanıyla ilgili yetersizliklerin sürdüğünü tespit ettiğini, aynı zamanda mevzuata aykırı faaliyetlerin ortaya çıktığı açık deniz alanlarında da ciddi yetersizlikler olduğu tespitinde bulunduğunu belirtti.
Gazete, atıklar konusunda da raporda bazı uyarılarda bulunulduğunu ekledi.
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