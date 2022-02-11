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Avrupa Komisyonu’ndan İki Uyarı

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Avrupa Komisyonu’ndan İki Uyarı
Avrupa Komisyonu’ndan İki Uyarı

Avrupa Komisyonu’nun Rum yönetimine iki uyarı mektubu gönderdiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre mektuplardan biri Güney Kıbrıs’ın AB bütçesine yönelik sahtekârlıkla mücadele kurallarının Rum ulusal hukukuna doğru aktarılmaması, diğeri de sel tehlikesi ile ilgili haritaların güncellenmemesi ile ilgili.

Birinci mektupta, EE 2017/1371 sayılı AB’nin ekonomik çıkarları aleyhine sahtekârlıkla ceza yasası aracılığıyla mücadele kurallarının Komisyon’un sahtekârlıkla mücadeledeki kapsamlı stratejisinin bir parçası olduğu; tanım, yaptırım, adalet kurallarının uyumlaştırılması, AB ekonomik çıkarları aleyhine sahtekârlık ve diğer suçlarla ilgili süre paragrafı ile AB bütçesini koruduğu hatırlatılıyor. Bu kuralların üye devletlerin ulusal hukukuna doğru aktarılmasının zaruri olduğu vurgulanıyor ve Avrupa Savcılığının etkin araştırma ve kovuşturma başlatabileceği uyarısında bulunuluyor.

Üye devletlerin bu kuralları ulusal hukuklarına taşımaları için verilen süre 6 Temmuz 2019’da sona erdi. Komisyon Güney Kıbrıs dışında Belçika, Slovakya, Slovenya ve İsveç’e de aynı uyarıları ileterek iki ay içerisinde Komisyon’a gerekçeli cevap vermelerini istedi.

Komisyon ayrıca Rum yönetimini, sel tehlikelerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi yönergesinde öngörüldüğü gibi sel tehlikesi haritasını güncellemeye çağırdı. 

Üye devletlerin “flood risk maps” (sel risk haritaları) ve “flood hazard maps” (sel tehlike haritaları) Aralık 2019’a kadar güncellemiş olmaları gerekmesine rağmen Güney Kıbrıs ile birlikte Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya, Lüksemburg, Romanya ve Slovakya’nın, bu konuda kendilerine tanınan ve Mart 2020’de dolan ek sürede de Komisyon’a güncellemelerini iletmediklerine dikkat çekildi.

Komisyon’un bu ülkelere 2 ay daha süre tanıdığı, daha sonra Avrupa Mahkemesi yolunun açılacağı kaydedildi.

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