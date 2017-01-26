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Avrupa Komisyonu’ndan insan hakları film günleri başlıyor

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Avrupa Komisyonu’ndan insan hakları film günleri başlıyor
Avrupa Komisyonu, 26 Ocak - 1 Şubat arası insan hakları ve demokrasinin evrensel öneminin altının çizileceği “İnsan Hakları Film Günleri” düzenliyor.

Bugün, yapılacak açılış resepsiyonunun ardından saat 19.30’da “Denizdeki Ateş” isimli İtalyan yapımı Oscar adayı filmin gösterimi Arabahmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Filmler; 27, 28, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak orijinal dillerinde gösterilecek.

İnsan Hakları Film Günleri, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği ve Mülteci Hakları Derneği ile AB Bilgi Merkezi ortaklığında organize ediliyor.

İnsan Hakları Film Günleri programı şöyle:

“Denizdeki Ateş” (26 Ocak, Italya), “Amal” (27 Ocak, Almanya), “Çok Uzak, Çok Yakın” (28 Ocak, Slovakya), “Doğal Düzensizlik” (31 Ocak, Danimarka), “Geçiş” (1 Şubat, Norveç).

“DENİZDEKİ ATEŞ”

Bugün gösterilecek ilk film Avrupa’da yeni bir yaşam kurmayı umut eden yüz binlerce Afrikalı ve Ortadoğulu göçmenin uğradığı ilk liman olarak dünya basını manşetlerinde yer alan İtalyan limanı Lampedusa’da geçiyor.

Belgesel, denizle iç içe bir kültürden geliyor olsa da karada zaman geçirmeyi ve sapanıyla avlanmayı seven 12 yaşındaki Samuele’in hayatına odaklanıyor.

Film, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak orijinal dilinde, İtalyanca olarak gösterilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden ulaşarak temin edilebiliyor.

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