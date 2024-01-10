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Avrupa Komisyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne destek…

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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) çalışmalarına destek olmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 2,6 milyon Euro değerinde anlaşma imzaladı.
Avrupa Komisyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne destek…

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan açıklamada, UNDP ile yapılan bu anlaşmanın, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ta barışın inşası ve uzlaşı çabalarına yönelik bağlılığını ortaya koyan 15. katkı anlaşması olduğu belirtildi.

 

AB'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik Yardım Programı aracılığıyla sağlanan yeni mali yardımının, KŞK’nın kayıp şahısların bulunması, kimlik tespiti ve ailelerine teslim edilmesi çabalarına katkıda bulunacağı açıklandı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonunun 2006'dan bu yana Kayıp Şahıslar Komitesi'ne en büyük mali desteği sağlayan kurum olduğu kaydedilerek, 38,5 milyon Euro tutarındaki bu yardımın, 2002 kayıp şahıstan 1044'ünün kimliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

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