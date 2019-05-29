“Avrupa Komisyonu’ndan MEB yanıtı”

Avrupa Komisyonu’nun bugün yayımlanacak Türkiye ilerleme raporu Rum basınında geniş yer aldı. “MEB İçin Komisyonun Yanıtı” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu’nun bugün yayımlanacak Türkiye ile ilgili ilerleme raporunda önerilerde bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ilişkin sorumluğun Türkiye’de olduğunu kaydetti.

Brüksel’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “yasa dışı faaliyetlerine” ilişkin olarak Anakara’ya net mesajlar gönderdiğini yazan gazete, Türkiye’ye karşı eş zamanlı tedbir alınması ihtimalinin açık bırakıldığını ve Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışmanın da ifade edildiğini yazdı.

Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu ifşa eden gazete, bugün yayımlanacak raporun, Türkiye’nin bölge içerisindeki “yasadışı faaliyetlerinin” koyu renklerle tasvir ettiğini belirtti.

Bu gelişmenin, istediğini özlü şekilde alan Rum Yönetimi’ni büyük ölçüde memnun ettiğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin, AB ortaklarından güçlü bir destek aldığına da dikkat çekti.

Haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel temaslarının ayrıntılarını da veren gazete, Rum liderin dün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmede, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunu da gündeme getirdiğini belirtti.

Gazete, Türkiye’nin de “elleri bağlı oturmadığını” ve TC Dışişleri Bakanlığı’nın Brüksel’e heyet yolladığını yazdı. Türkiye’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’e gidişinden 24 saat önce, Büyükelçi Çağatay Erciyes başkanlığındaki TC Dışişleri Bakanlığı heyetini Brüksel’e gönderdiğini kaydetti.

Türkiye’nin, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofislerine ve AB üye ülkelere belge ve harita sunarak Kıbrıs MEB’i içerisindeki yasal haklarını ve çıkarlarını yinelediğini belirtti.

Haberde, Erciyes’in, Clara Martinez Alberola, Richard Szostak, Angelina Eichhorst, Christian Danielsson gibi isimlerle görüştüğü ifade edildi.

RAPORUN İÇERİĞİ

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun raporunun içeriğine ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Türkiye için “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs MEB’indeki yataklardan faydalanması hakkını ret etmeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

Bu konuda ayrıca Türkiye’nin Mayıs 2019’da, bir savaş gemisiyle birlikte sondaj platformunu Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ine gönderdiği ve gerilimi tırmandırdığından da söz edildiğini yazan gazete, AB’nin Türkiye’ye “Güney Kıbrıs’ın, araştırma yapması ve doğal kaynaklarından faydalanılması konusundaki egemenlik haklarına saygı duyulması” çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Haber göre, raporda ayrıca “uygun yanıtın verileceği Türkiye’ye her türlü yasa dışı faaliyetten kaçınması için çağrı yapıldı” ve Güney Kıbrıs’a da destek belirtildi.

AB’a üye ülkelerin kara suları ve hava sahalarına ilişkin egemenlik haklarına da vurgu yapılan raporda, Avrupa Konseyi’nin Mart 2018’de Türkiye’nin faaliyetlerini kınadığı da anımsatıldı.

Raporda, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin olası müzakerelerin yeniden başlaması için BM’nin ilgili taraflarla istişarelerde bulunmasına yönelik yenilenmiş çabaları selamladığına işaret edildi.

Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa adil, bütünlüklü ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına yönelik müzakereleri aktif bir şekilde desteklemesinin beklendiği de dile getirildi.

Gazete raporda ayrıca Türkiye’nin yeni üyelik müzakere başlıklarının ileriye götürülmesinin söz konusu olmadığını, bununla birlikte Gümrük Birliği’nin de ilerlemesinin mümkün olmadığının ifade edildiğini yazdı.