  • BIST 99.652
  • Altın 255,576
  • Dolar 5,6133
  • Euro 6,3216
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Avrupa Komisyonu’ndan Rum yönetimine Yeşil Hat üzerinden ticarete engel eleştirisi

» »
Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat üzerinden ticaret hacminin sınırlı olmasından sorumlu tuttuğu Rum Yönetimini eleştirdiği bildirildi.
Avrupa Komisyonu’ndan Rum yönetimine Yeşil Hat üzerinden ticarete engel eleştirisi

Fileleftheros haberi, “Lefkoşa’ya Eleştiriler… AB Ticarette Engel Görüyor ve Kıbrıs Makamlarını, (engelleri) Kaldırmaya Çağırıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Avrupa Komisyonu, ilgili raporunda,  Yeşil Hat üzerinden ticaret hacminin kısıtlı olmasından, AB yasalarında mutlak uyum belgesi olmayan 7,5 tondan ağır kamyonların Güney’e geçmesi meselesini henüz çözmediği gerekçesiyle Rum Yönetimini sorumlu tuttu.  

Bu konuda, “Komisyon meseleye bir çözüm bulunmasının ticaret hacmini artırmaya özlü katkı sağlayacağına ve ticari mal sevkiyatının kolaylaşacağına inanıyor” ifadesine yer verildiğini yazan gazete, Rum Yönetiminin iki noktada daha sorumlu tutulduğuna dikkat çekti.

Habere göre raporda, Rum sağlık makamlarının, KKTC’de izlenmekte olan prosedürden endişe duyduğu için işlenmiş gıda ve malzeme geçişine izin vermediği yinelendi.  Raporda “Mevcut hukuki çerçeve ile söz konusu ürünlerin Yeşil Hat üzerinden geçişine müsaade ediliyor, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından yasaklanmamalıdır. Bu yönde yardımcı olacak bir mekanizma benimsenmelidir” deniliyor.

Komisyon, raporunun diğer bir noktasında da  Rum makamlarının, Avrupa vatandaşlarını taşıyan Kıbrıs Türk otobüslerinin KKTC’den Güney’e geçişine izin vermediğine dikkat çekildi. Ayrıca Kıbrıslı Türklerin Rum tarafında reklam yapmakta ve ürünlerini Güney’deki dükkanlarda sergilemekte zorluk yaşadıklarına dair rahatsızlıkların devam ettiği belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel Sağlık Sigortası sahibi hastalar ilaçlarını bulmak için eczane eczane geziyor04 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
  • Pissuri köyünde İngilizlerin ikamet ettiği 70 ev, zemin kaması nedeniyle zarar gördü04 Temmuz 2019 Perşembe 12:19
  • Anastasiadis’e “Askerî anlaşma ve işbirliklerini iptal et ve sonlandır” çağrısı04 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
  • Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis: Yavuz sondajına ilişkin girişimler yoğun olacak04 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
  • Ağrotur sakinleri öfkeli04 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
  • “Kapalı Maraş İçin BM ve AB’de diplomatik ve hukuki savaş”04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
  • Bazı Rum milletvekillerinden Çerkez Korkmaz için başlatılan imza kampanyasına destek03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
  • Lavrov’un FBME Bank’ta kaybolan Rus paralarını sorması şaşırttı03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
  • Prodromu’dan AKEL’e sert cevap03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
  • Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde cinayete kurban giden kadınlar için protesto03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti