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Avrupa Komisyonu'nun halloumi/hellim dosyasına ilişkin iki toplumlu gayriresmî çalışma grubu Lefkoşa'da toplanıyor

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Avrupa Komisyonu'nun halloumi/hellim dosyasına ilişkin iki toplumlu gayriresmî çalışma grubu Lefkoşa'da toplanıyor
Avrupa Komisyonu'nun halloumi/hellim dosyasına ilişkin iki toplumlu gayriresmî çalışma grubu Lefkoşa'da toplanıyor

Avrupa Komisyonu, halloumi/hellim Menşe Adı Korumalı Ürün (PDO) dosyasının uygulanmasına ilişkin iki toplumlu gayriresmî çalışma grubu ilk toplantısını cuma günü gerçekleştiriyor. Toplantı Lefkoşa'daki Dayanışma Evi'nde yapılıyor ve bir Komisyon temsilcisi tarafından yönetiliyor.

Çalışma grubu, her iki toplumdan temsilcilerin Menşe Adı Korumalı Ürün dosyasının uygulanmasına ilişkin deneyimlerini ve iyi uygulamaları paylaşmaları ve ayrıca teftiş sisteminin işleyişini gözden geçirmeleri için bir forum olarak oluşturulmuştur.

Avrupa Komisyonu, her iki toplumdan da eşit sayıda kişinin yer alacağı ve on kişiden oluşacak gayriresmî çalışma grubunun toplantılarına başkanlık edecek ve toplantıları düzenleyecek. Komitenin görev tanımına göre üyeler, Ticaret Odalarının temsilcileri, çiftçi örgütlerinin veya üretimle uğraşan mandıraların temsilcileri, ilgili meslekî grupların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

İlk toplantıya Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü (DG REFORM) Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa başkanlık edecek. DG REFORM, yeniden birleşme çabalarıyla ilgili programları da kapsayan Komisyonun Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı'ndan sorumlu müdürlüktür.

Toplantı öncesinde Rózsa, "Bu, Kıbrıs'ı her iki toplum için ortak olan sorunları çözmeye bir adım daha yaklaştırmaya önemli bir katkı olacak" dedi.

Yapılan basın açıklamasına göre, toplantıların kayıtları DG REFORM web sitesinde kamuya açıklanacak.

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