Komite'nin 30 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıya kadar iki isminde serbest kalmış olması isteniyor. Konuyla ilgili Ankara'ya da resmi bildirim yapıldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Demirtaş ile ilgili Türkiye'ye verdiği süre doldu.

Komite, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uygulamasını sağlamak adına bir dizi karar ve “geçici kararlar” yayınlamıştı. Geçtiğimiz hafta AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararlar açıklanmış ve Ankara'nın talep edilenleri yerine getirmemesi halinde yasal sürecin başlatılacağı duyurulmuştu.

Komite'nin 30 Kasım-02 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıya kadar iki isminde serbest kalmış olması isteniyor. Konuyla ilgili Ankara'ya da resmi bildirim yapıldı.

Demirtaş kararı neydi?

Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş için de bir kez daha serbest bırakılma ve mahkumiyet kararlarını bozma çağrısı yaptı. Propaganda suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının, Demirtaş’ı “cezaevinde tutma ve seçimlere katılmasını engelleme amacı” taşıdığı belirtildi.

Buna ilişkin karar metninin de özeti şu şekilde:

"Başvuranın suç işlediğine dair makul şüpheyi destekleyecek delil yokluğunda gözaltına alınmış ve tutuklanması ile çoğulculuğu boğmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak gibi gizli bir amaç güdülmüştür. Yargıtay'ın 26 Nisan 2021'de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin başvuranı milletvekili iken yaptığı konuşma nedeniyle terör propagandası yapmak suçundan mahkum eden kararını onadığı ve başvuranın 3 Mayıs 2021'de görevine kaldığı yerden devam ettiği kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Mahkeme tarafından tespit edilen 10. Madde ihlalinin özünde; 20 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83-2 maddesinde yapılan eşi benzeri görülmemiş ve geçici bir değişiklik ile, başvuru sahibini meclis dokunulmazlığından öngörülemeyen bir şekilde yoksun bırak olduğunun altı çizilmiştir. Bu nedenle, cezai kovuşturmaların sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna varılmıştır."

30 Eylül'e kadar süre verilmişti

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Başvuranın derhal serbest bırakılması, mahkumiyetinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozulması ve anayasa değişikliğinin diğer tüm olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasıyla birlikte; yetkililere davanın bir sonraki incelemesi olan 30 Eylül'den önce genel tedbirler hakkında bilgi verme çağrısı yapılmıştır. 30 Kasım - 2 Aralık 2021'de gerçekleşecek 1419'uncu toplantıya kadar hala serbest bırakılmadığı takdirde davanın incelenmesine devam etmeye karar verilmiş ve başvurucunun bu durumu kabul etmesi halinde, o toplantıda Komite tarafından değerlendirilmek üzere bir geçici karar taslağı hazırlaması için sekretaryaya talimat verilmiştir."