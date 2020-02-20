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Avrupa Konseyi Başkanı Mıchel’den Kıbrıs Sorunuyla İlgili İnisiyatif

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Avrupa Konseyi Başkanı Mıchel’den Kıbrıs Sorunuyla İlgili İnisiyatif
Avrupa Konseyi Başkanı Mıchel’den Kıbrıs Sorunuyla İlgili İnisiyatif

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatif üstlendiği ve Türkiye’ye müdahalede bulunmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Michel ile görüştüğünü ve görüşmede Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ve Maraş konusunun ele alındığını yazdı.
Gazete, Michel’in Anastasiadis onuruna yemek verdiğini ve yemekte, arabuluculuk yapma teklifinde bulunduğunu;

AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenmesini arzu eden Anastasiadis’in de, bu teklife olumlu yanıt verdiğini kaydetti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, dün yaptığı açıklamada, Michel’in Anastasiadis’e, en kısa zamanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili nasıl katkı koyabileceğini tartışacağını söylediğini belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in Michel’e Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatif üstlenmesinden dolayı teşekkürlerini sunduğunu ve

Michel’in Guterres ile yapacağı temasın sonuçlarını bekleyeceklerini söylediğini ifade etti.

Gazete, AB kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayanarak, Michel’in Kıbrıs sorununda anlaşma için Ankara’nın ağzını arayacağını ve Güney Kıbrıs’ı da büyük bir olasılıkla Mart ayı içerisinde ziyaret edeceğini yazdı.
Haberde, Anastasiadis’in Michel’e, Türkiye’ye uygulanan yaptırımlardan dolayı teşekkürlerini sunduğu ve AB’nin,

 Türkiye’nin ileri sürülen yasadışı faaliyetlerine göz yummayacağının anlaşılması için, güçlü mesajlar verilmesi ve Türkiye’nin bedel ödemesi gerektiğini söylediği de kaydedildi.

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