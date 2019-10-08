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Avrupa Konseyi Başkanı'ndan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi: İlişkilere zarar verecek

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Avrupa Konseyi Başkanı'ndan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi: İlişkilere zarar verecek
Avrupa Konseyi Başkanı'ndan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi: İlişkilere zarar verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in dün Yavuz gemisinin her an Doğu Akdeniz'de sondaja başlayabileceğini söylemesinin ardından Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan tepki geldi. Tusk, Türkiye'nin doğalgaz arama çalışmalarının AB Türkiye ilişkisine zarar verdiğini söyledi.

Bakan Dönmez'in Yavuz gemisinin sondaja başlayacağı mesajı vermesinin ardından açıklama yapan Tusk, "AB, Kıbrıs'ın yanında" dedi. 

Doğu Akdeniz'de şu anda iki sismik araştırma, iki sondaj gemisi bulunuyor. 

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