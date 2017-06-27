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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’dan Türkiye açıklaması

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’dan Türkiye açıklaması
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Jagland, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Jagland, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Jagland, AKPM'nin Hollandalı üyesi Tineke Strik'in bir sorusu üzerine, Türkiye'de darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılanların durumuna dair sorularla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu kişilerin daha önce herhangi bir şekilde yargı denetimine başvurması mümkün değildi. Birinci aşamada araştırma komisyonu kurulmasının önemi vardı. Türk makamlarıyla bunu ele aldık ve komisyon kuruldu. Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

Başka bir soru üzerine, Jagland yargılamalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararını hatırlatarak, "Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti. İç hukuk yolunun olması zaman kazanmak adına önemli ve komisyon çalışmaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Uzun süren tutuklulukla ilgili şikayetler ve gazeteciler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Jagland, bu başvuruların öncelikli ele alınacağına ilişkin daha önce açıklamalar yapıldığını aktardı.

Thorbjorn Jagland, "Usule uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne riayet etmeliyiz. AİHM'nin bir yöntemi var ve bu böyle." dedi.

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