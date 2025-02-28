KKTC’nde temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu üyeleri Maraş’ı ziyaret etti.

Heyete Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcileri UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkan Vekili Mustafa Canbey, Maraş konusunun konseyde sıklıkla gündeme geldiğini belirterek özellikle İtalyan Milletvekili Fassino tarafından hazırlanan raporun çok tartışıldığını söyledi.

Bu rapora karşında KKTC temsilcileri ile istişare içerisinde tepkilerini dile getirdiklerini ifade eden Canbey, KKTC’nin haklarına her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Kapalı Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının çok yüksek bir rakamda olduğuna işaret eden Canbey, garantör ülke olarak Maraş’ın açılması konusuna tam destek verdiklerini vurguladı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetinin ilk kez KKTC’ni ziyaret ettiğini söyleyerek Rum vekiller tarafından Konseyde sürekli gündeme getirilen Maraş konusu ile ilgili konuk heyete yerinde bilgi vermek istediklerini kaydetti.

Ziyaret vesilesiyle AKPM Türkiye heyeti ile tespitler yaptıklarını belirten Hasipoğlu, Maraş’ın KKTC’nin toprağı olduğunu vurguladı ve Taşınmaz Mal Komisyonunun da karar yetkisi olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

3 Milyondan fazla kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini anımsatan Hasipoğlu, yapılan açılımla KKTC hükümetinin aslında yıllarca federasyon müzakerelerinin simgesi haline gelmiş Maraş’ı açarak, federasyon görüşmelerine son verdiğini de dünyaya duyurmuş olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Armağan Candan da açıklamasında, Avrupa’da birlikte mesai yaptıkları TBMM heyeti ile KKTC temasları kapsamında çok verimli görüşmeler yaptıklarını kaydederek AKPA’da Kıbrıs ile ilgili gündeme gelen bir çok konuda bilgilendirme ve paylaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Candan, TBMM heyeti ile önümüzdeki süreçte de işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.