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Avrupa Konseyi: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yıkıcı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararnamesinden saatler sonra Avrupa Konseyi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Avrupa Konseyi: Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yıkıcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararnamesinden saatler sonra Avrupa Konseyi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Konsey’in Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması yıkıcı bir haber” dedi ve ekledi:

“Avrupa Konseyi’nin İstanbul Sözleşmesi 34 Avrupa ülkesinde yürürlükte ve kadınlarla kızları, toplumlarımızda her gün karşılaştıkları şiddetten korumak için uluslararası alanda bir altın standart olarak kabul görüyor.

“Bu hamle, kadınları ve kızları koruma mücadelesinde büyük bir gerileme. Yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da ve ötesinde de kadınların korunmasını tehlikeye atıyor.”

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