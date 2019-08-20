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Avrupa Konseyi'nden son dakika Türkiye açıklaması

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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararından “derin endişe duyduğunu” açıkladı
Avrupa Konseyi'nden son dakika Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınma kararından “derin endişe duyduğunu” açıkladı

"Yerel demokrasilere zarar veriyor"

Knape yazılı açıklamasında, “Bu belediye başkanları, Türk halkının özgür ve adil iradesinin sonucu olarak seçildi. Geçmişte de kongre, Türkiye’de seçilmiş yerel yöneticiler hakkında haddinden fazla yasal işlemler uygulanmasından ve bu kişilerin yerine devletin tayin ettiği yetkililerin göreve getirilmesinden dolayı endişelerini dile getirmişti. Bu uygulama, yerel demokrasilerin doğru düzgün işlemesine zarar vermektedir.” ifadesini kullandı.

Kongre’nin aldığı tavsiye kararlarına atıfta bulunan Knape, görevden alınan başkanların yerine devletin bir temsilci ataması yerine bunu belediye meclislerinin yapması gerektiğini vurguladı.

Knape, Kongre Başkanlık Divanı’nın görevden alınmaları yakından izlediğini ve 11 Eylül’de Strasbourg’da düzenlenecek toplantıda konuyu ele alacağını söyledi. Knape, Kongre’den bir izleme heyetinin 1-4 Ekim tarihleri arasında Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesi’ne uyulup uyulmadığını incelemek için Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğine sözlerine ekledi.

Knape, daha önce yaptığı açıklamalarda da İstanbul seçimlerinin yenilenmesini ve Güneydoğu Anadolu'da seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbata verilmemesini eleştirmişti.

Kongre heyeti yerel seçimleri izlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti. Heyet, izlenimleri ile ilgili daha sonra kısa bir rapor yayınlamıştı.

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