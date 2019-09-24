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Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye uyarı: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı

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Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yetkilileri, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi ve buna bütün mahkemelerin uyması gerektiği uyarısında bulundu.
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye uyarı: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı

İstanbul’da düzenlenen "Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi"nin kapanış konferansında konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Direktörü Christos Giakoumopoulos, Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece bazı özel davalarla sınırlandırılmaması gerektiğini, daha genel bir şekilde yorumlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuru hakkının tanınmasının 7. yıldönümü dolayısıyla görüşlerini açıklayan Avrupa Konseyi temsilcisi, üst mahkemeye kişisel başvuru hakkının tanınması ve bu konuda son yıllardaki gelişmelerin sevindirici olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi temsilcisi, bununla birlikte Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulması ve bu kararların kapsamı ve sonuçlarının yorumlanması konusunda sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi’nin kuvvetler ayrılığının da önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Giakoumopoulos, bu üst mahkemenin, yönetimin yargıya müdahalesinin önlenmesi adına önemli bir görevi olduğunu vurguladı.

Giakoumopoulos, üst mahkemenin yasa yapıcıların anayasaya uyması ve uluslararası hukuka, düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklara saygı gösterilmesinin garanti altına alınması adına da önemli görevleri olduğunu söyledi.

AİHM Başkan Yardımcısı Mehmet Altan davasını örnek gösterdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan Yardımcısı Robert Spano, konuşmasında AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına ilgili mahkemelerin saygı göstermemesini üstü kapalı eleştirdi.

Mehmet Altan davasını örnek veren Spano, Anayasa Mahkemesi’nin ve AİHM kararlarına uymamasından duyulan sıkıntıyı dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu ve AİHM’in de kararlarında bunu vurguladığını kaydeden Spano, ilgili mahkemenin buna uymamasının, kişisel başvuru hakkının özellikle mahkeme öncesi ön tutukluluk koşullarıyla ilgili bölümünün garanti altına alınamadığına dair ciddi endişeler yarattığı yolunda AİHM’in verdiği karara da atıfta bulundu.

Venedik Komisyonu: Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı gösterilmesi gerekir

Venedik Komisyonu Başkanı Giovanni Buquicchio ise konuşmasında, "Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı gösterilmesi ve devletin bütün organları tarafından bu kararların uygulanması gerekiyor" dedi.

Sürekli olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasının da sistematik bir problem olarak addedileceğini, bu durumda AİHM’in ulusal mekanizmayı gözardı edip, doğrudan devreye girmeye karar verebileceğini anlatan Buquicchio, şunları kaydetti: "Bir süre önce biz çok endişelenmiştik. Türkiye'de bir ağır ceza mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin gazetecilerin tutukluluğu ile kararını, uygulamama kararı alması bizi endişelendirmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, bütün bu mahkemelerde ısrarcı oldu, çok başarılı bir çalışma yaptı, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi ve diğer mahkemelerin bununla bağlı olduğu konusundaki mesajlarını çok net verdi."

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