Avrupa Konseyi’nin Güneydeki Dini Gruplarla İlgili Raporu

Avrupa Konseyi’nin Güney Kıbrıs’taki dini gruplarla ilgili rapor hazırladığı bildirildi.

Haravgi gazetesinde yer alan raporda, güneyde yaşayan dini grupların haklarını savunuyor olmasından dolayı memnuniyet duyulduğu belirtilirken, üniversitelerde Ermenice bölümünün açılması olasılığının ele alınması talep edildi.

Raporda, azınlık kimliğinin korunmaya devam edilmesi, özellikle eğitim ve kültürel alanda teşvik edilmesi de istendi.

Gazete, raporda ilerlemelerden memnuniyet duyulmasına rağmen, bazı eksikliklere de dikkat çekildiğini ve özellikle “Roman” olarak adlandırılan grup aleyhindeki ayrımcılığın sona ermesi ve bu grubun yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

Habere göre raporda, Rum makamlarının Romanların temsilcileriyle işbirliği yapmak için çaba göstermesinden de memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, “Kıbrıslı Romanların Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası olarak” sınıflandırılmasının, bazı haklara erişme ve bunlardan faydalanabilme imkanı bulmasına olumsuz etki ettiği belirtildi.