Avrupa koronavirüsün pençesinde

Almanya’da pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Çekya, Belçika, Hollanda ve diğer ülkelerde durum giderek kötüleşiyor.

Almanya’da pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Çekya, Belçika, Hollanda ve diğer ülkelerde durum giderek kötüleşiyor.

Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede koronavirüse bağlı ölümlerin cumartesi günü itibarıyla 10 bini aştığını açıkladı. Mevcut kayıtlar ışında salgının başladığından bu yana ülkede 10 bin üç kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da salgınınn başladığından beri en yüksek seviyeye ulaşarak 14 bin 714'ü buldu. Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise tablo daha da vahim:

ÇEKYA

Son iki hafta içinde Avrupa'da nüfusuna oranla en çok vaka sayısının görüldüğü, en hızlı vaka artışı yaşanan ülke; Çekya. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, 22 Ekim itibarıyla ülkedeki her yüz bin kişiden bin 66'sına koronavirüs bulaşmış durumda. Şimdiye kadar ülkede 208 bin Covid-19 vakası görüldü. 5 Ekim'den bu yana yaklaşık 10 milyon 700 bin nüfuslu Çekya'nın genelinde olağanüstü hal hâkim. Perşembe gününden itibaren de ülke genelinde temel gıda ürünleri satılan market ve eczaneler dışında neredeyse tüm dükkanlar kapatıldı. Hükümet sosyal temasın en asgari düzeye çekilmesi kuralını getirdi.

BELÇİKA

Avrupa'da son 14 gün içinde en çok yeni vakanın tespit edildiği ülkelerden biri Belçika. Ekim ayında vaka sayılarında adeta bir patlama yaşandı. Son iki hafta içerisinde her yüzbin kişinin 932'sinde koronavirüs tespit edildi. 1 - 22 Ekim tarihlerinde günlük vaka sayısı bin 300'den 13 bin 200'e fırladı. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbrouck mevcut durumu "Tsunaminin eşiğindeyiz" şeklinde açıkladı. Kasım ayı ortasında yoğun bakım tedavisi görenlerin sayısının 2 bini bulabileceği tahmin ediliyor. Ülkede Covid-19'a bağlı ölümler yaklaşık 10 bini buldu.

HOLLANDA

Son iki hafta içerisinde Hollanda, 100 bin kişi başına 596 yeni vakayla, enfeksiyon sıralamasında Çekya ve Belçika'nın gerisinde olsa da vaka sayılarındaki seyir bakımından Avrupa ortalamasının üzerinde. Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM) verilerine göre, 14-20 Ekim süresince 55 bin vakaya ulaşıldı. Bir önceki hafta bu rakam 43 bin idi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle hükümet 14 Ekim'de kısmi karantina ilan etti: Kafe, bar ve restoranlar kapandı. Akşam saat 20.00'den itibaren alkol satışı durduruldu. Evlere bir günde üç kişiden fazla misafir kabul edilmesi yasaklandı. Otobüs ve trenlerin gerekmedikçe kullanılmaması istendi. 27 Ekim'de mevcut kısıtlamalar yeniden gözden geçirilecek.

İSPANYA, FRANSA, PORTEKİZ, POLONYA

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de virüs giderek yayılıyor.

İspanya'daki vaka sayıları geçen hafta itibarıyla bir milyonu aştı. 13 - 22 Ekim tarihlerinde günlük vaka sayısı 7 bin 100'den yaklaşık 21 bine ulaşarak üç katına çıktı.

Fransa'da da yeni tip koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı rekor seviyeyi buldu. 23 Ekim'de 42 bin yeni vaka tespit edildi. Bir milyonu geçen toplam vaka sayısı ve 34 bin 500 COVID-19'a bağlı ölümle ülke Avrupa genelinde salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Hükümet bu yüzden şimdiye kadar Paris ve çevresindeki gece sokağa çıkma yasağının ülkenin diğer bazı bölgelerinde de uygulamaya geçirdi.

Portekiz'de de ekim ayı başında 734 olan yeni vaka sayısı 22 Ekim'de 3 bin 270'e ulaştı. 14 Ekim'de ülkede OHAL durumuna geçildi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için 2 Kasım ulusal yas günü ilan edildi.

Polonya'da cuma günü itibarıyla son bir gün içerisinde 13 bin 600 yeni vaka sayısına ulaşıldı. Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Andrej Duda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü Blazej Spychalski Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 48 yaşındaki Duda'nın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.