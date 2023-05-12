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Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçların sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçları oynandı. Roma avantajlı bir galibiyet alırken, Juventus uzatmada umutlandı.
Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçların sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçlarından avantajlı ayrılan takım Roma olurken, Juventus 90+7’de umutlandı. Juventus, 90+7’de bulduğu golle Sevilla karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Roma ise, taraftarı önünde Leverkusen’i tek golle geçti.

La Liga’da kötü günler geçiren ancak Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Sevilla, Juventus deplasmanında Youssef En-Nesyri’nin 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Juventus, uzun süre aradığı beraberlik golünü 90+7’de Federico Gatti ile buldu ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Roma ise, Edoardo Bove’nin 63. dakikada kaydettiği golle Bayer Leverkusen’i 1-0 yenerek Almanya’daki rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Öte yandan, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek iki finalistin belirleneceği, Sevilla-Juventus ve Leverkusen-Roma maçları 18 Mayıs’ta oynanacak.

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