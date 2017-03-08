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Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

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Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Beşiktaş'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının son 16 turu ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 23.05'te Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında Dinamo Kiev'e 6-0 yenildiği maçtaki yönetimi nedeniyle eleştirilen İskoç hakem Craig Thomson, Celta Vigo-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 16 Mart'taki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak.

Yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

21.00 Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)

23.05 Gent (Belçika) - Genk (Belçika)

23.05 Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş

23.05 Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)

23.05 Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.05 Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

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