Avrupa Lions Forumu KKTC'yi Yok Saydı, Türkiye'ye İşgalci Olmakla Suçladı

Yaklaşık 1,5 milyon üye sayısı ile 200 coğrafik alanda 48.000'den fazla Lions dernekleri ile toplum hizmeti sunan ve ‘Dünyanın En Büyük Hizmet Kuruluşu’ olarak kabul gören Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, KKTC'nin varlığını bir kez daha kabul etmedi.

Yaklaşık 1,5 milyon üye sayısı ile 200 coğrafik alanda 48.000'den fazla Lions dernekleri ile toplum hizmeti sunan ve ‘Dünyanın En Büyük Hizmet Kuruluşu’ olarak kabul gören Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, KKTC'nin varlığını bir kez daha kabul etmedi. Bu yıl, 6-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Selanik’te düzenlenen 66. Lions Avrupa Forumu ise, siyasi bir skandalla başladı. Lions Avrupa Forumu, KKTC’nin varlığını kabul etmezken, açılış seremonisinde Türkiye bayrağına karşı saygısızlık etmekle kalmayan Avrupa Lions Forumu, Türkiye’nin Kıbrıs adasında işgalci olduğu yönünde siyasi demeç veren Yunanlı siyasetçileri ağırladı.

Avrupa Lions Forumu’na üye olan ülkelerin bayraklarının tanıtıldığı açılış seremonisinde, Türkiye Bayrağı gösterilmeden ve ülkenin tanıtımı yapılmadan doğrudan bayrak direğine çekilmesi ise ev sahibi MD 117 Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Lions Forumu’nu siyasi bir arenaya çevirmesine neden oldu.

Lions Forumu’na katılan Türk delegelerinin sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine aktardığı skandal ise Türk Lion’larından tepki gördü. 118-Y Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni PDG Ruhi Gönüllü’nün paylaşımıyla gündeme gelen siyasi skandala ilk tepkiyi, PID Oya Sebük (Geçmiş Dönem Uluslararası Lions Direktörü) ve MD 118 Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Kazım Kocadağ verdi. GAT Avrupa Lions Koordinatörlerinden PDG Zeynep Kocasinan’da KKTC ve Türkiye’ye karşı gösterilen tavrın son derece yanlış olduğunu belirterek, Avrupa Lions Forumu Komitesi’nin bu tavrının yanlış olduğunu duyurdu. Selanik’teki yaşanan bu skandala karşı duyarsız kalmayan Türk ve Kıbrıslı Türk Lionlar ise, PDG Ruhi Gönüllü’nün sosyal medya paylaşımına yorumlar yazarak, Türk delegelerinin neden anında protesto edip salonu terk etmedikleri sorusunu sordu. Türkiye Lions Konfederasyonu Konsey Başkanı CC İsmet Özer Balta ve PID Hayri Ülgen’in hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırdı. Kuzey Kıbrıs’tan Ezcan Özsoy’un da Türk heyetiyle birlikte bulunduğu Avrupa Lions Forumu’ndaki bu skandala karşı sessiz kalması ise Kıbrıs Türk Lion’larının da tepkisini çekti.

Selanik’te yaşanan skandalla ilgili Türkiye Lions Konfederasyonu Başkanı İsmet Özer Balta ve PID Hayri Ülgen’den henüz daha resmi bir açıklama gelmese de, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun yerini alan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Lion Duygu Adahan Kuran ve Yönetim Kurulunun Selanik’te yaşanan sıkıntılarla ilgili nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu olmuş durumda.