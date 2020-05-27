  • BIST 104.954
  • Altın 373,216
  • Dolar 6,7743
  • Euro 7,4347
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Avrupa Merkez Bankası başkanı: Avro bölgesinde ekonomi yüzde 8 ila 12 daralabilir

» »
Avrupa Merkez Bankası başkanı: Avro bölgesinde ekonomi yüzde 8 ila 12 daralabilir
Avrupa Merkez Bankası başkanı: Avro bölgesinde ekonomi yüzde 8 ila 12 daralabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, avro bölgesi ekonomisinin Covid-19 salgınının etkilerinden ötürü bu yıl yüzde 8 ila yüzde 12 daralabileceğini açıkladı.

ECB’nin daha önceki açıklamasında ekonominin yüzde 5 ila yüzde 12 daralabileceği ifade edilmişti.

Ayrıca Lagarde salgının ekonomik etkilerinin ‘hafif’ olacağının düşünüldüğü senaryonun artık mümkün olmadığını, ‘orta’ ve ‘ağır’ senaryoların yaşanmasının daha olası göründüğünü de sözlerine ekledi.

ECB, avro bölgesi ekonomisinin yılın ikinci yarısı toparlanmaya başlayacağını fakat geçen seneki seviyelere ulaşmasının 2022’yi bulacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa ülkeleri hangi normalleşme adımlarını hayata geçiriyor?26 Mayıs 2020 Salı 16:11
  • Fransa'da sağlık çalışanlarının maaşlarına 'önemli miktarda zam' yapılacak26 Mayıs 2020 Salı 12:21
  • Rusya’da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü26 Mayıs 2020 Salı 09:45
  • 2. Dünya Savaşı'nda Berlin bombardımanından kurtulan timsah Satürn, Moskova'da öldü25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:59
  • Yunanistan gastronomi ve turizmi yeniden başlattı25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:41
  • Volkswagen'e egzoz cezası,60 Bine yakın araç iade edilebilecek25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:33
  • Hollanda'daki yaşlı bakım evlerinde kullanılan maskelerin yarısı korumasız çıktı25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:55
  • Yunanistan gastronomi ve turizmi yeniden başlattı25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40
  • Polonya Futbol Federasyonu her maçı 999 seyirciyle oynamayı önerdi25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:36
  • İngiliz basınından Başbakan Johnson’a danışman tepkisi25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti