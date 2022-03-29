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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Güney Kıbrıs'a geliyor

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, bir dizi temasta bulunmak için yarın Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Güney Kıbrıs'a geliyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, bir dizi temasta bulunmak için yarın Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesi için önemli bir zamanda, Lagarde’nin Güney Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu’nun davetini kabul ettiğini yazan Alithia gazetesi, Lagarde’nin Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde bir dizi görüşme yapacağını kaydetti.

Lagarde’nin temasları çerçevesinde Merkez Bankası’nı ziyaret ederek burada Merkez Bankası Başkanı İrodotu’yla görüşeceğini yazan gazete, Lagarde’nin daha sonra ise Başkanlık Sarayı’nda, İrodotu’nun da hazır bulunacağı bir görüşmede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geleceğini belirtti.

Lagarde’nin, Rum tarafında bulunacağı süre içerisinde, Avrupa ekonomisinin geleceği ve var olan sıkıntıların ele alınacağı bir toplantıya katılacağı da ifade edildi.

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