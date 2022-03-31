Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı konuşma Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı konuşma Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Rum basını, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Rum Merkez Bankası’nın düzenlediği konferansa katılarak bir konuşma yaptığını ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Lagarde: Zor Bir Safhaya Giriyoruz” başlıklı haberinde, Lagarde’ın Rum Merkez Bankası tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Lagarde, savaşın ekonomik sonuçlarını azaltmalarının ve karşı karşıya kaldıkları yüksek düzeydeki belirsizliği yönetmelerinin mümkün olduğu mesajını verdi.

Avrupa’nın zor bir safhaya girmekte olduğunu, kısa vadeli yüksek enflasyon ve yavaş büyümeyle karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Lagarde, sonuçların ne olacağı ve ne kadar devam edeceği konusunda önemli bir belirsizliğin de bulunduğuna dikkat çekti.

Lagarde, savaş devam ettiği sürece bunun bedelinin de o kadar büyük olacağını ve daha elverişsiz senaryolarla sonuçlanacağını belirtti.

Güney Kıbrıs ekonomisinin de savaştan kötü etkileneceğini ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon baskılarıyla karşı karşıya kalacağını belirten Lagarde, turizm sektörünün de Rus ve Ukraynalı turist sayısının azalmasından etkileneceğini ifade etti.

Lagarde, bir dizi hizmetin savaş nedeniyle etkileneceği Güney Kıbrıs’nın, Rusya’ya yönelik ve Rusya’dan olan doğrudan yabancı yatırımların kavşağı olarak, danışmanlık, hukuk ve muhasebe gibi mesleki sektörlerinin de olumsuz etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

Lagarde, olumlu gelişmelere de işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın 2004’te girdiği Avrupa Birliği’nde 2008’de Euro’ya geçtiğini ve 2013’teki bankalar krizinden çıkarak 2015’ten pandeminin başlamasına kadar her yıl ekonomisinin yüzde 6 büyüdüğün ü belirtti.

ANASTASİADİS-LAGARDE

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde arasındaki görüşmeye de yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum ekonomisinin düşüşünü ve sonrasında da yükselişini en iyi şekilde gözlemleyen Lagarde’ın Güney Kıbrıs’ın bir dostu olduğunu ifade etti.

Lagarde, görüşme sırasında Avrupa içerisindeki ülkelerin sahip olacağı ekonomik sonuçları ele aldıklarını belirtirken, bu durumun göğüslenmesi için herkesin elinden geleni yapmakta olduğunu söyledi.

Lagarde, Güney Kıbrıs’ın ayrıca Avrupa’da ve ekonomide büyük bir rol oynadığından da bahsetti.