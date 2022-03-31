  • BIST 2.236,83
  • Altın 907.823
  • Dolar 14.6661
  • Euro 16.3013
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

» »
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı konuşma Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı konuşma Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Rum basını, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın, Rum Merkez Bankası’nın düzenlediği konferansa katılarak bir konuşma yaptığını ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Lagarde: Zor Bir Safhaya Giriyoruz” başlıklı haberinde, Lagarde’ın Rum Merkez Bankası tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Lagarde, savaşın ekonomik sonuçlarını azaltmalarının ve karşı karşıya kaldıkları yüksek düzeydeki belirsizliği yönetmelerinin mümkün olduğu mesajını verdi.

Avrupa’nın zor bir safhaya girmekte olduğunu, kısa vadeli yüksek enflasyon ve yavaş büyümeyle karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Lagarde, sonuçların ne olacağı ve ne kadar devam edeceği konusunda önemli bir belirsizliğin de bulunduğuna dikkat çekti.

Lagarde, savaş devam ettiği sürece bunun bedelinin de o kadar büyük olacağını ve daha elverişsiz senaryolarla sonuçlanacağını belirtti.

Güney Kıbrıs ekonomisinin de savaştan kötü etkileneceğini ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle enflasyon baskılarıyla karşı karşıya kalacağını belirten Lagarde, turizm sektörünün de Rus ve Ukraynalı turist sayısının azalmasından etkileneceğini ifade etti.

Lagarde, bir dizi hizmetin savaş nedeniyle etkileneceği Güney Kıbrıs’nın, Rusya’ya yönelik ve Rusya’dan olan doğrudan yabancı yatırımların kavşağı olarak, danışmanlık, hukuk ve muhasebe gibi mesleki sektörlerinin de olumsuz etkilenmesinin beklendiğini söyledi. 

Lagarde, olumlu gelişmelere de işaret ederek, Güney Kıbrıs’ın 2004’te girdiği Avrupa Birliği’nde 2008’de Euro’ya geçtiğini ve 2013’teki bankalar krizinden çıkarak 2015’ten pandeminin başlamasına kadar her yıl ekonomisinin yüzde 6 büyüdüğün ü belirtti.

ANASTASİADİS-LAGARDE

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde arasındaki görüşmeye de yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum ekonomisinin düşüşünü ve sonrasında da yükselişini en iyi şekilde gözlemleyen Lagarde’ın Güney Kıbrıs’ın bir dostu olduğunu ifade etti.

Lagarde, görüşme sırasında Avrupa içerisindeki ülkelerin sahip olacağı ekonomik sonuçları ele aldıklarını belirtirken, bu durumun göğüslenmesi için herkesin elinden geleni yapmakta olduğunu söyledi.

Lagarde, Güney Kıbrıs’ın ayrıca Avrupa’da ve ekonomide büyük bir rol oynadığından da bahsetti. 

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Bin 500 Ukraynalıya Kalacak Yer Aranıyor30 Mart 2022 Çarşamba 15:36
  • 2 Türk KKTC’den Güney’e Geçip Hırsızlık Yapmakla Suçlanıyor30 Mart 2022 Çarşamba 15:04
  • Güney Kıbrıs’taki Kadın Cinayetleri30 Mart 2022 Çarşamba 14:48
  • Güney Kıbrıs’ta 5 bin 089  Yeni Vaka 2 Vefat29 Mart 2022 Salı 20:39
  • Pilidu Kahire’de29 Mart 2022 Salı 18:15
  • Güneyde 43 Yaşındaki Kadın Hastane Kapısında Hayatını Kaybetti29 Mart 2022 Salı 18:04
  • Karusos, Postanelerde Drone Kullanılması Konusunda İyimser29 Mart 2022 Salı 17:52
  • İngiltere’nin Yayımladığı “Kıbrıs” Haritası Tepkiye Neden Oldu29 Mart 2022 Salı 10:58
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Güney Kıbrıs'a geliyor29 Mart 2022 Salı 10:46
  • Baf’ta 37 Yaşındaki Bir Şahıs, Polis Memurunu Yaraladı28 Mart 2022 Pazartesi 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti