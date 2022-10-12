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Avrupa Merkez Bankası başkanı: Faiz artırımı, enflasyona karşı en uygun araç

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, piyasadaki fazla nakdin geri çekilmesine yönelik görüşmeler sürerken, faiz artırımının avro bölgesindeki kontrolden çıkan enflasyonu dizginlemek için en uygun araç olduğunu belirtti.
Avrupa Merkez Bankası başkanı: Faiz artırımı, enflasyona karşı en uygun araç

Dünyanın geri kalanı faiz artırırken Türkiye Merkez Bankası son iki ayda 200 baz puan puan faiz indirimine gitti ve politika faizi yüzde 12’ye çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz için “Son (toplantıda) Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demiş ve “Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha aşağı inecek ve daha aşağı inmek suretiyle de bu enflasyonu aşağı indirecek” mesajını vermişti.

 

Ancak uzmanlar ve diğer ülkelerin ekonomi yöneticileri farklı düşünüyor.

Washington’daki bir etkinlikte konuşan ECB Başkanı Lagarde, “Geleneksel faiz oranı… Mevcut koşullarda en etkili, en uygun ve esasında para politikası araçlarımız arasından seçim yaparken kullandığımız en iyi çalışan seçenek” dedi.

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